Τρία άτομα που εργάζονταν στη World Athletics, ανάμεσά τους δύο μόνιμοι υπάλληλοι και ένας εξωτερικός συνεργάτης, φέρονται να υπεξαίρεσαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τον πρώτο έλεγχο της νέας οικονομικής διοίκησης, οδηγώντας σε εσωτερική έρευνα που κατέληξε σε ακύρωση συμβάσεων και παραπομπές στις δικαστικές αρχές. Ο ένας από τους μόνιμους υπαλλήλους έχει ήδη αποχωρήσει, ενώ οι άλλοι δύο δεν συνεργάζονται πλέον με τον οργανισμό.

Η World Athletics ανέφερε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για ποινική διερεύνηση και παράλληλα ξεκίνησε ανεξάρτητη οικονομική ανασκόπηση της περιόδου που αφορά την υπεξαίρεση, χωρίς να εντοπιστούν επιπλέον ύποπτες κινήσεις. Επιπλέον, έχουν τεθεί σε εφαρμογή πιο αυστηροί κανόνες ελέγχου και παρακολούθησης για όλη τη λειτουργία του οργανισμού.

Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, τόνισε ότι ο οργανισμός είναι αποφασισμένος να ανακτήσει τα χρήματα και να διασφαλίσει ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα μένουν ατιμώρητες. Υπογράμμισε ότι η ομοσπονδία προασπίζει τη διαφάνεια και την καλή διακυβέρνηση, ακόμη κι αν η διαδικασία είναι δύσκολη. Στην τελευταία οικονομική έκθεση, τα έσοδα της World Athletics αυξήθηκαν στα 59,8 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 10,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.