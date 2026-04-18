Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, στην αυλαία της Β’ φάσης του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.
Δείτε εδώ LIVE τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (18/4) στην αυλαία της Β’ φάσης του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 63 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» ακολουθούν στην δεύτερη θέση με 57. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα 18:15 Παναθηνϊκός – Ολυμπιακός ΕΡΤSPORTS4
Ώρα για τελικούς στο Βόλεϊ ανδρών. Ο Παναθηναϊκός υπόδεχεται τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-0 του Ολυμπιακού στα ημιτελικά, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» πέρασε πιο δύσκολα, καθώς η σειρά με τον Μίλων κρίθηκε στα πέντε παιχνίδια. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις τρεις […]
Είναι από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων χρόνων στις επιτυχίες της Εθνικής Ελλάδας στο Πόλο. Ο Βαγγέλης Πούρος μίλησε στο tanea.gr για τα χάλκινα μετάλλια που κατέκτησε με τη «γαλανόλευκη», το… μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένη η ομάδα, αλλά και την επώδυνη ήττα από την Ισπανία στη Σιγκαπούρη.
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των επόμενων μεγάλων διεθνών διοργανώσεων, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της μια εντυπωσιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στη Σιγκαπούρη, αλλά και την πρόσφατη επιτυχία με το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο της […]
Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποιούν οι Έλληνες αθλητές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, με τον αγώνα να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Στην κατηγορία των αγοριών (χρυσός στολίσκος, με συνολικά 258 σκάφη), ο Στέφανος Σαμαράς συνεχίζει να εντυπωσιάζει, παραμένοντας στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 14 βαθμούς. Στις τελευταίες ιστιοδρομίες τερμάτισε 3ος και 13ος (την οποία αφαίρεσε ως […]