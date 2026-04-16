Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης στο Ηράκλειο εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/4), όταν δίκυκλο με δύο ανήλικους προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό ξεκίνησε στη λεωφόρο Κνωσού, όπου αστυνομικοί έκαναν σήμα στο δίκυκλο για έλεγχο. Ο οδηγός ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος επικίνδυνα τόσο σε κεντρικούς όσο και σε στενούς δρόμους του Ηρακλείου.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα σε στενό σημείο και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν αρχικά τον ανήλικο συνεπιβάτη, ενώ λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος και τους λόγους για τους οποίους οι ανήλικοι προσπάθησαν να αποφύγουν τον έλεγχο. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε άλλες παραβάσεις.