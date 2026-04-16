Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν για ακόμη μία φορά στην Τουρκία, καθώς νέο περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβεχώρα στο Ντιγιαρμπακίρ. Ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης εθεάθη να κραδαίνει ημιαυτόματο τυφέκιο στην κεντρική πλατεία και να φωνάζει «θα σας πυροβολήσω», σκορπίζοντας τρόμο στους περαστικούς.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στην πλατεία Νταγκκαπί της περιοχής Σουρ, πυροβολώντας στον αέρα και προκαλώντας αναστάτωση. Οι πολίτες έσπευσαν να καλυφθούν, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και περικύκλωσαν το σημείο.

A drunk gunman opened fire in a public square in Diyarbakır, Turkey, after calling police to warn them he was armed and about to shoot. An officer who happened to be passing neutralized him. pic.twitter.com/y7QSHVpyg7 — 🚨Global Alert (@trendingnews911) April 16, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος, ταυτοποιημένος ως Β.Γ., ηλικίας 38 ετών, είχε προηγουμένως καλέσει ο ίδιος την Αστυνομία, δηλώνοντας: «Έχω όπλο, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, είμαι μεθυσμένος, θα πυροβολήσω δεξιά κι αριστερά». Λίγα λεπτά αργότερα, άρχισε να κινείται στην πλατεία κρατώντας κυνηγετικό όπλο και να πυροβολεί στον αέρα.

Μετά από διαπραγματεύσεις και προσπάθειες να τον πείσουν να παραδοθεί, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον περικυκλώσουν και να τον αφοπλίσουν χωρίς περαιτέρω επεισόδια. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

Οι αρχές του Ντιγιαρμπακίρ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο έντασης και ανησυχίας στην περιοχή.