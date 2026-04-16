Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14χρονου δράστη της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση, ρίχνοντας φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την έκθεση, ομάδα που αποτελούνταν από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο ανήλικος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι. Το αντικείμενο είχε τη μία πλευρά αμβλεία και την άλλη αιχμηρή, ενώ ο θάνατος επήλθε από βαριά εξωτερική αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου.

Λεπτομέρειες από την ιατροδικαστική έκθεση

Η ιατροδικαστική εξέταση περιγράφει αναλυτικά την κατάσταση της σορού, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για τα γεγονότα που ακολούθησαν τον τραυματισμό. Ο 14χρονος είχε ύψος 1,79 μέτρα και βάρος περίπου 85-90 κιλά.

Εντοπίστηκαν ελαφρές νεκρικές κηλίδες σε μη πιεζόμενα σημεία, καθώς και εκτεταμένα ίχνη αποξηραμένου αίματος. Στα χέρια του βρέθηκαν προστατευτικές νάιλον σακούλες, ενώ στην πλάτη του υπήρχαν τέσσερα ηλεκτρόδια.

Κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα

Παράλληλα, οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σχολείο σκιαγραφούν τις δραματικές στιγμές της επίθεσης και την προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη. Ο Νετζμετίν Μπεκτσί, εργαζόμενος ως μάγειρας στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού και πατέρας δύο μαθητών του σχολείου, περιέγραψε πώς έσπευσε στο σημείο μόλις άκουσε πυροβολισμούς.

Όπως κατέθεσε, εισήλθε από την πίσω είσοδο και είδε εκπαιδευτικούς και προσωπικό να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον δράστη στις σκάλες. Συμμετείχε και ο ίδιος στην επέμβαση, χρησιμοποιώντας μαχαίρι για να τον εμποδίσει να διαφύγει ή να τραυματίσει άλλους.

«Στόχος μου ήταν να αποτρέψω τη διαφυγή του και να μην κάνει κακό σε άλλους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο δράστης είχε μεγαλόσωμη σωματοδομή, γεγονός που τον έκανε αρχικά να πιστεύει πως επρόκειτο για άτομο 25-30 ετών.

Στιγμές πανικού στο σχολείο

Η μαρτυρία του αναδεικνύει το χάος που επικράτησε στους διαδρόμους του σχολείου την ώρα της επίθεσης. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι μετά την άφιξη της αστυνομίας έσπευσε να αναζητήσει τα παιδιά του ανάμεσα στους μαθητές που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Όπως είπε, κατάφερε να εντοπίσει και να παραλάβει την κόρη του, ενώ ο γιος του σώθηκε επειδή είχε κρυφτεί στις τουαλέτες την ώρα των πυροβολισμών.

Νέα βίντεο τον δείχνουν να κάνει προπόνηση στην σκοποβολή

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η ένοπλη επίθεση στο Καχραμάνμαρας, που στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και άφησε δεκαεπτά τραυματίες. Την Πέμπτη δημοσιοποιήθηκε νέο βίντεο, το οποίο φέρεται να απεικονίζει τον 14χρονο δράστη να προπονείται σε σκοπευτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη, Ισα Αράς Μερσινλί, Ουγούρ Μερσινλί, ο οποίος έχει συλληφθεί, κατέθεσε ότι είχε μεταφέρει τον γιο του στο σκοπευτήριο, όπου εκείνος πραγματοποίησε δοκιμαστικές βολές.

Το βίντεο από τον χώρο του σκοπευτηρίου, στο οποίο αναφέρθηκε ο πατέρας στην κατάθεσή του, δείχνει τον 14χρονο να εξασκείται με όπλο, ενώ δίπλα του βρίσκεται άτομο που φαίνεται να τον καθοδηγεί στις κινήσεις του.

Παράλληλα, ήρθαν στο φως εικόνες από άλλο βίντεο, τραβηγμένο μέσα σε σχολική τάξη, όπου ο δράστης εμφανίζεται μαζί με συμμαθητές του λίγο πριν από την επίθεση.

Cani katil İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli: “Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikologlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu… pic.twitter.com/JlmRxBh8dd — Malik Ejder (@malikejder) April 16, 2026

Στο συγκεκριμένο υλικό, ο 14χρονος φαίνεται να στέκεται πίσω από μια φίλη του και να κινείται με ασυνήθιστο τρόπο, θυμίζοντας χορευτικές κινήσεις — ένα στοιχείο που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Ο Ισα Αράς Μερσινλί, μαθητής σχολείου στην περιοχή Ονικισουμπάτ, φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση εναντίον μαθητών, με αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ανθρώπων. Οι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται και να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία της περιοχής.