Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την κατάθεση του πατέρα του 14χρονου δράστη του μακελειού στο γυμνάσιο του Καχραμανμαράς, στην Τουρκία. Ο Ουγκούρ Μερσινλί, πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, περιγράφει με λεπτομέρειες πώς ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στα όπλα και ποιες ενέργειες είχαν γίνει για την ψυχολογική του παρακολούθηση τις εβδομάδες πριν από την τραγωδία.

Η Τουρκία παραμένει συγκλονισμένη από το μακελειό στο γυμνάσιο του Καχραμανμαράς, όπου ο 14χρονος μαθητής Αράς Μερσινλί εισέβαλε στο σχολείο οπλισμένος με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες. Άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους – οκτώ μαθητές και μία εκπαιδευτικό – και τραυματίζοντας άλλους είκοσι. Ο ανήλικος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ενώ οι γονείς του τέθηκαν υπό κράτηση.

«Τα όπλα μου ανήκουν – τα πήρε από το σπίτι»

Ο πατέρας του δράστη παραδέχθηκε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ανήκαν στον ίδιο. Όπως ανέφερε, διέθετε επτά νόμιμα πιστόλια και δύο κυνηγετικά, τα οποία φυλάσσονταν στο σπίτι. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο γιος του πήρε πέντε από τα πιστόλια από το υπνοδωμάτιο, όπου φυλάσσονταν σε κλειδωμένο κιβώτιο ασφαλείας.

Υποστήριξε ότι τα όπλα και οι γεμιστήρες ήταν αποθηκευμένα ξεχωριστά και σε κλειδωμένα κουτιά, χωρίς να γνωρίζει πώς ο ανήλικος κατάφερε να τα ανοίξει. Εκτίμησε ότι ίσως έμαθε τον τρόπο μέσω διαδικτύου.

Ο Ουγκούρ Μερσινλί ανέφερε επίσης ότι ο γιος του επισκεπτόταν ψυχολόγο τους τελευταίους δύο μήνες. Ο ειδικός είχε εκφράσει ανησυχία για δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής και είχε προτείνει περαιτέρω παρακολούθηση ή μελλοντική ψυχιατρική αξιολόγηση.

Παράλληλα, οι γονείς είχαν απευθυνθεί και σε ψυχολόγους της αστυνομίας, οι οποίοι – όπως είπε – δεν είχαν διαπιστώσει κάτι ανησυχητικό.

«Ήταν έξυπνο παιδί, αλλά απομονωμένο»

Στην κατάθεσή του, ο πατέρας περιέγραψε τον γιο του ως ιδιαίτερα έξυπνο, αλλά εσωστρεφή και απομονωμένο. Ανέφερε ότι περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και σε βιντεοπαιχνίδια, συχνά στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να μοιράζεται με την οικογένεια το περιεχόμενο που παρακολουθούσε.

Όπως είπε, είχε παρατηρήσει ότι ο 14χρονος έπαιζε συχνά πολεμικά παιχνίδια, είχε περιορισμένο κύκλο φίλων και παρουσίαζε έντονες μεταβολές στη διάθεσή του.

Η επαφή με τα όπλα και το περιστατικό στο σκοπευτήριο

Ο πατέρας αποκάλυψε ότι ο γιος του είχε εκδηλώσει πρόσφατα ενδιαφέρον για τα όπλα και ζητούσε να μάθει περισσότερα για τη χρήση τους. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία, τον είχε πάει σε σκοπευτήριο της αστυνομίας, όπου του επέτρεψε να ρίξει μερικές βολές υπό την επίβλεψή του, θεωρώντας ότι έτσι θα «εκτόνωνε την περιέργειά του».

Όπως ανέφερε, είχε τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή εκείνη, τα οποία έστειλε στον γιο του, χωρίς να φανταστεί – όπως είπε – την τραγική εξέλιξη.

Ο Ουγκούρ Μερσινλί επιμένει ότι δεν υπήρξε κανένα προειδοποιητικό σημάδι για όσα θα ακολουθούσαν. Δεν είχε παρατηρήσει βίαιη συμπεριφορά προς άλλους μαθητές ή δασκάλους, αν και αναγνώρισε ότι ο γιος του ήταν ψυχολογικά ευμετάβλητος και κοινωνικά απομονωμένος.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Τουρκία σχετικά με την πρόσβαση σε όπλα και την ψυχική υγεία των ανηλίκων.