Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα δύο αεροπορικά πλήγματα σε στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

«Η Πολεμική Αεροπορία του εχθρού εξαπέλυσε δύο διαδοχικά πλήγματα στη γέφυρα Κασμίγια, τελευταία γέφυρα ανάμεσα στην περιοχή της Τύρου και αυτήν της Σαΐντα, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», ανέφερε το ANI, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα της επίθεσης.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους να εκκενώσουν ολόκληρη τη ζώνη του νοτίου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνι, περιοχή που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Ρόιτερς ότι το πλήγμα κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που συνέδεε τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, σημειώνοντας πως το χτύπημα «κομμάτιασε τη γέφυρα» και δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής.