Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην πόλη Καχραμανμαράς, όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε γυμνάσιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των θυμάτων από την επίθεση αυξήθηκε, καθώς υπέκυψαν στα τραύματά τους πέντε ακόμη μαθητές. Πλέον οι νεκροί είναι εννέα, ο μαθητής που προκάλεσε το μακελειό, επτά ακόμη μαθητές και ένας καθηγητής. Σημειώνεται πως νωρίτερα έγινε γνωστό ο δράστης αυτοκτόνησε.

Παράλληλα, σοκ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ανήλικος ανοίγει πυρ εναντίον των συμμαθητών του σκορπώντας τον θάνατο και τον τρόμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Kahramanmaraş’ta ortaokulda silahlı saldırı anları. pic.twitter.com/2ZTIC5REOO — WELG TV (@welgmedya62) April 15, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός δράστης χρησιμοποίησε πέντε διαφορετικά όπλα και επτά γεμιστήρες, τα οποία ανήκαν στον πατέρα του, συνταξιούχο αστυνομικό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του φέρεται να έχει συλληφθεί από τις αρχές.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς δήλωσε πως τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Όπως ανέφερε, «από τα πυρά έπεσε νεκρός ένας καθηγητής και τρεις μαθητές». Πρόσθεσε επίσης ότι «από τους 20 τραυματίες, οι τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βρίσκονται στο χειρουργείο», ενώ τόνισε πως «ο δράστης αυτοκτόνησε» μετά το περιστατικό.

#SONDAKİKA Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi pic.twitter.com/w4qOs1bqok — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 15, 2026

Πώς έγινε η επίθεση

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα στο προαύλιο, πριν μπει στο κτήριο και ανοίξει πυρ κατά μαθητών και καθηγητών. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς.

Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄ Γυμνασίου. Ο πατέρας του, Ισά Αράς Μερσινλί, υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη και συνελήφθη μετά τη φονική επίθεση του γιου του. Θεωρείται ότι ο νεαρός πήρε το όπλο του πατέρα του και επιτέθηκε σε δύο αίθουσες του σχολείου.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, “Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine… pic.twitter.com/qK5IoYKRrF — CNN TÜRK (@cnnturk) April 15, 2026

Μαρτυρίες και δηλώσεις αξιωματούχων

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς επανέλαβε ότι τα θύματα ήταν τρεις μαθητές και ένας δάσκαλος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, όπου σημειώθηκε η επίθεση, ο Ουνλούερ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί έγιναν για άγνωστους λόγους.

«Ένας μαθητής της 8ης τάξης, κουβαλώντας όπλα στο σακίδιό του, εισήλθε σε δύο τάξεις όπου υπήρχαν μαθητές και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο και προκαλώντας τραυματισμούς. Δυστυχώς, έχουμε τέσσερις νεκρούς. Ένας από αυτούς ήταν καθηγητής και τρεις ήταν μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε χειρουργική επέμβαση και εκτιμάται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται. Ελπίζουμε ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο κυβερνήτης.

«Ήρθε με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες και μπήκε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το CNNTurk.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. pic.twitter.com/1kYKg4Dxrq — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) April 15, 2026

Σκηνές πανικού και κυβερνητική κινητοποίηση

Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν μαθητές να τρέχουν έντρομοι για να σωθούν, ενώ ακούγονται συνεχείς πυροβολισμοί. Παιδιά πηδούν από παράθυρα μεγάλου ύψους, προσπαθώντας να διαφύγουν, μέσα σε σκηνές πανικού.

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı düzenlenen Ayser Çalık Ortaokulu’ndan görüntüler . 4 ölü var 20 yaralı aman Gençlere ne oluyor böyle ?#Kahramanmaraş pic.twitter.com/r3SbL7Tj2G — FLORYA HABER (@operasyon321) April 15, 2026

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί και ο Υπουργός Υγείας, Καθηγητής Δρ. Κεμάλ Μεμισόγλου, αναχώρησαν για το Καχραμανμαράς, προκειμένου να επισκεφθούν την περιοχή και να ενημερωθούν για την κατάσταση μετά το τραγικό περιστατικό.