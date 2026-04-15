Νέα ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Τουρκίας, αυτή τη φορά στην πόλη Καχραμάνμαρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις αρχές ασφαλείας.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς, έναν εκπαιδευτικό και τρεις μαθητές, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 20.

O κυβερνήτης της πόλης Μουκερέμ Ουνλούερ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι:«Δυστυχώς, με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας δάσκαλος και τρεις μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες».

Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilere göre olay yerinde ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. (IHA) Gelişmeler takip ediliyor.#Kahramanmaraş #Maraş pic.twitter.com/KHcELBBcYC — Futbol Prime (@futbolprime_tr) April 15, 2026

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο δράστης φέρεται να εισήλθε στο προαύλιο του σχολείου, όπου άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, και στη συνέχεια μπήκε στο κτίριο, ανοίγοντας πυρ κατά μαθητών και καθηγητών.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πολλά ασθενοφόρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για την ταυτότητα ή το προφίλ του δράστη. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της πόλης Μουκερέμ Ουνλούερ, ανέφερε ότι το συμβάν είναι πολύ πρόσφατο και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίθεση. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας. Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Διερευνούμε το θέμα διεξοδικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται όττι, η επίθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Την Τρίτη είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό, στο οποίο τραυματίστηκαν 18 άτομα, κυρίως μαθητές. Το σχολείο εκκενώθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.