Βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στη Σιβέρεκ της Σανλιούρφα, καταγράφοντας τον απόλυτο τρόμο που επικράτησε όταν ο 19χρονος δράστης εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Οι εικόνες δείχνουν τον πανικό ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς οι πυροβολισμοί αντηχούν και όλοι αναζητούν απεγνωσμένα καταφύγιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης, Ομέρ Κετ, να περνά την εξωτερική πύλη του σχολείου κρατώντας μακρύκαννο όπλο και να αρχίζει να πυροβολεί. Αρχικά στρέφει το όπλο δεξιά και αριστερά, προκαλώντας χάος στον προαύλιο χώρο, προτού κινηθεί προς το εσωτερικό του σχολείου, συνεχίζοντας τους πυροβολισμούς.

Οι μαθητές φαίνονται να τρέχουν έντρομοι, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές, με πολλούς να προσπαθούν να διαφύγουν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Η σκηνή αντικατοπτρίζει τον τρόμο και την απόγνωση που επικράτησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

#SONDAKİKA Şanlıurfa Siverek’te 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket’in, liseye girip rastgele ateş açtığı anın görüntüleri ortaya çıktı. (DHA) pic.twitter.com/p3wLSeQgUG https://t.co/GZYOyAbPEk — Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Λύκειο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Ahmet Koyuncu, στη συνοικία Χασάν Τσελεμπή. Ο δράστης φέρεται να ήταν μαθητής του σχολείου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρατούσε ορισμένους μαθητές ως ομήρους.

Μετά την ειδοποίηση των αρχών, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ομάδες ειδικών επιχειρήσεων και ασθενοφόρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την απομάκρυνση των μαθητών.

Ο δράστης κρύφτηκε μέσα στο σχολείο και αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια προσπαθειών των δυνάμεων ασφαλείας να τον πείσουν να παραδοθεί.

Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην εκκένωση του μεγαλύτερου μέρους του σχολικού συγκροτήματος, απομακρύνοντας με ασφάλεια τους μαθητές και το προσωπικό. Σκηνές πανικού καταγράφηκαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα, τα οποία δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τη φυγή των μαθητών.