Ο Ουμίτ Ερκόλ, υπεύθυνος για την Άγκυρα του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη της περιόδου προσωρινής κράτησής του.

Ο Ερκόλ, πρόεδρος της Επαρχιακής Οργάνωσης Άγκυρας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), είχε προσαχθεί μαζί με άλλα οκτώ άτομα στο πλαίσιο έρευνας της εισαγγελίας της Σμύρνης. Η υπόθεση αφορά φερόμενες παρατυπίες σε συμβόλαιο μεταξύ του δήμου Σμύρνης και της συνεταιριστικής κατασκευαστικής επιχείρησης Izbeton, όπως αναφέρουν οι ιστότοποι T24 και Birgün.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Σμύρνης, η έρευνα σχετίζεται με «κατηγορίες για υπεξαίρεση κεφαλαίων, σοβαρή απάτη, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και παράλειψη υποχρεώσεων εποπτείας».

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει επίσης στο CHP, κατήγγειλε τη σύλληψη, δηλώνοντας σε ανάρτησή του στο X ότι ο Ερκόλ είναι «μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία, με σαφή διεύθυνση και συγκεκριμένο δημόσιο ρόλο». Τόνισε ακόμη πως «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να διαφύγει, καμιά δυνατότητα να παραποιήσει αποδείξεις».

«Όταν ένα ένταλμα σύλληψης εκδίδεται σ’ αυτές τις συνθήκες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο Γιαβάς.

Πίεση στην τουρκική αντιπολίτευση

Η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση μετά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο του 2025. Ο Ιμάμογλου δικάζεται από τις 9 Μαρτίου για διαφθορά μαζί με 413 συγκατηγορουμένους.

Ο Ιμάμογλου, που έχει χριστεί υποψήφιος του CHP για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2028, θεωρείται φαβορί και ο μόνος ικανός να αντιμετωπίσει τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2003 και επανεξελέγη το 2023.

Από την έναρξη της δίκης, τέσσερις δήμαρχοι του CHP, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της Προύσας —της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, που πέρασε στην αντιπολίτευση το 2024— έχουν επίσης συλληφθεί.