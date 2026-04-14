Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα στην Τουρκία, όπου ένοπλος εισέβαλε σε λύκειο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τα πυρά τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι, καθώς ορισμένοι μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τις σφαίρες.

Αναφορές για ομηρία μαθητών

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Λύκειο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Ahmet Koyuncu, στη συνοικία Χασάν Τσελεμπή. Ο δράστης φέρεται να ήταν μαθητής του σχολείου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρατούσε ορισμένους μαθητές ως ομήρους.

Μετά την ειδοποίηση των αρχών, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ομάδες ειδικών επιχειρήσεων και ασθενοφόρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την απομάκρυνση των μαθητών.

Οο δράστης κρύφτηκε μέσα στο σχολείο και αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια προσπαθειών των δυνάμεων ασφαλείας να τον πείσουν να παραδοθεί.

Επιχείρηση εκκένωσης του σχολείου

Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην εκκένωση του μεγαλύτερου μέρους του σχολικού συγκροτήματος, απομακρύνοντας με ασφάλεια τους μαθητές και το προσωπικό. Σκηνές πανικού καταγράφηκαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα, τα οποία δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τη φυγή των μαθητών.

🚨SİVEREK’TE OKULA SALDIRI:7 YARALI Şanlıurfa Siverek’te bir lisenin önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. #Şanlıurfa #Siverek #SONDAKİKA pic.twitter.com/2Qgs2FOujh pic.twitter.com/GRAXjgHIxw pic.twitter.com/re6JHOHNpm — Çağlar Dursun (@CaglarDursun) April 14, 2026

Πηγή: Ηaberler