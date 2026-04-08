Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των τουρκικών αρχών για την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, με τον αριθμό των συλληφθέντων να αυξάνεται μετά από νέες αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις.

Οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν σειρά επιχειρήσεων, ενισχύοντας τον αριθμό των υπόπτων που έχουν τεθεί υπό κράτηση. Οι ανακρίσεις και οι διαδικασίες ταυτοποίησης συνεχίζονται, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη ανήλθαν σε έντεκα. Αρχικά, μετά τη χθεσινή ανταλλαγή πυρών, είχαν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ δύο ακόμη είχαν τεθεί υπό κράτηση τραυματισμένα.

Με τη νέα επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε στους έντεκα. Οι διαδικασίες για οκτώ υπόπτους συνεχίζονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης, ενώ οι δύο τραυματισμένοι φερόμενοι ως δράστες αναμένεται να μεταφερθούν στην αστυνομία μετά τη νοσηλεία τους.

Παράλληλα, ένας ύποπτος συνελήφθη στη Νικομήδεια και ένας ακόμη στο Ικόνιο, στο πλαίσιο ξεχωριστών επιχειρήσεων των τουρκικών αρχών.

Έρευνα για σχόλια σε βίντεο της επίθεσης

Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν ξεχωριστή έρευνα για βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια για τους αστυνομικούς που επενέβησαν στο περιστατικό.

Η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας από το Γραφείο Ερευνών για Εγκλήματα Τύπου, σχετικά με τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από μέσα ενημέρωσης και κοινωνικές πλατφόρμες. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι διερευνάται περιστατικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης, όπου χρήστες φέρονται να απηύθυναν ειρωνικά και προσβλητικά σχόλια προς τους Τούρκους αστυνομικούς.

Ειδικότερα, φέρεται να ακούστηκε η φράση «εσύ δεξί μπακ, εγώ αριστερό μπακ», η οποία, σύμφωνα με την εισαγγελία, υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του έργου των δυνάμεων ασφαλείας και επιχειρεί να τις απαξιώσει ενώπιον της κοινής γνώμης, σε μια στιγμή ενεργής απειλής για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τέτοιες εκφράσεις ενδέχεται να πλήξουν τη δημόσια τάξη και το αίσθημα ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η δίωξη των εμπλεκομένων βάσει του άρθρου 301/2 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί δημόσιας προσβολής της Αστυνομίας του κράτους, καθώς και του άρθρου 216/1 περί υποκίνησης μίσους και εχθρότητας.

Οι τουρκικές αρχές υπογραμμίζουν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση και σύλληψη όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Η ένοπλη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Το περιστατικό συνέβη χθες, Τρίτη, στη λεωφόρο Μπουγιουκντερέ, στο Μπεσίκτας, όπου βρίσκεται το κτίριο του ισραηλινού προξενείου.

Τρεις δράστες, που έφτασαν με αυτοκίνητο, φέρονται να άνοιξαν πυρ με μακρύκαννα όπλα εναντίον αστυνομικών της περιοχής. Κατά την ανταλλαγή πυρών, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ οι δύο άλλοι συνελήφθησαν τραυματισμένοι. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η συμπλοκή διήρκεσε αρκετά λεπτά σε δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία, με πολίτες να αναζητούν καταφύγιο πίσω από σταθμευμένα οχήματα. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τη Νικομήδεια με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ενώ οι δύο τραυματισμένοι είναι αδέλφια.

Για τον δράστη που σκοτώθηκε υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών για πιθανή τρομοκρατική δραστηριότητα στην περιοχή.