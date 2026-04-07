Το Ισραήλ δεν θα εκφοβιστεί από την «τρομοκρατία», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών μετά τους πυροβολισμούς έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, κατά τους οποίους σκοτώθηκε ένας δράστης.

«Καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη… Η τρομοκρατία δεν θα μας εκφοβίσει», τόνισε το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο X, ευχαριστώντας τις τουρκικές αρχές για «την ταχεία αντίδρασή τους».

Από την πλευρά της, η τουρκική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η επίθεση δεν θα επηρεάσει τη στρατηγική της κατά της τρομοκρατίας και στέλνει μήνυμα συνέχισης των επιχειρήσεων.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Ντουράν δήλωσε αντίστοιχα πως «αυτή η ύπουλη επίθεση δεν θα αποδυναμώσει ποτέ την πίστη και την αποφασιστικότητά μας για έναν κόσμο χωρίς τρομοκρατία και για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

«Το κράτος μας θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα και επιμονή τον αγώνα του απέναντι σε κάθε είδους απειλή και προβοκάτσια», πρόσθεσε.

İstanbul’da Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma çıktı. İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “3 şahıs etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı” denildi. pic.twitter.com/CeHIESUHOQ — Feedtalkz (@feedtalkz) April 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης πυροβολισμοί με τουλάχιστον έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες σημειώθηκαν στο κτίριο που στεγάζει το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια οργανωμένη απόπειρα ένοπλης επίθεσης, η οποία οδήγησε σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Όπως μεταδίδεται, «τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν», ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Αρχικά υπήρχαν αναφορές για δύο νεκρούς και έναν τραυματία μεταξύ των δραστών, ωστόσο οι τουρκικές αρχές αναθεώρησαν τον απολογισμό, κάνοντας λόγο τελικά για έναν νεκρό και δύο τραυματίες δράστες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έντασης, με αστυνομικούς να έχουν προτεταμένα τα όπλα τους και έναν άνθρωπο να φαίνεται αιμόφυρτος στο έδαφος.

İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu çevresinde silah sesleri duyuldu. Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 kişinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. pic.twitter.com/drUkA9rRK4 — Hasan Akaras (@hasanakaras) April 7, 2026

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης

Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σκιαγραφούν μια σοβαρή απόπειρα εισβολής στο προξενείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN Türk, η επίθεση είχε ως στόχο τη δολοφονία στελεχών του προξενείου. Οι δράστες προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο, ωστόσο εντοπίστηκαν από τους φύλακες και τις αστυνομικές δυνάμεις που περιπολούσαν στην είσοδο.

Δύο από αυτούς, οπλισμένοι με όπλα μακριάς κάννης, αγνόησαν τις εντολές των αστυνομικών και άνοιξαν πυρ, προκαλώντας ανταλλαγή πυροβολισμών. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, οι δύο δράστες εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία.

Ένας τρίτος συνεργός τους επιχείρησε να καλυφθεί πίσω από όχημα και συνέχισε να πυροβολεί κατά των αρχών στην προσπάθειά του να εισέλθει στο κτίριο, πριν τραυματιστεί από τα αστυνομικά πυρά.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και εκτελέστηκε με επαγγελματισμό.

Ταυτοποίηση των δραστών

Οι τουρκικές αρχές δημοσιοποίησαν λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δραστών. Ο περιφερειάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ, μετά από αυτοψία στο σημείο, δήλωσε: «Σημειώθηκε επίθεση εναντίον των αστυνομικών μας που λάμβαναν μέτρα ασφαλείας μπροστά από το Yapı Kredi Plaza. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, 2 από τους αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Ένας από τους τρομοκράτες έπεσε νεκρός και 2 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν τραυματισμένοι».

Ακολούθως, ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, παρείχε περισσότερα στοιχεία για το προφίλ των δραστών, δηλώνοντας: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη συμπλοκή με τους αστυνομικούς μας, οι οποίοι βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα συγκροτήματα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη, εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά στη συμπλοκή».

Στην ίδια δήλωση ανέφερε πως «οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν προσδιοριστεί. Διαπιστώθηκε ότι ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ με νοικιασμένο όχημα – ένας από αυτούς έχει διασυνδέσεις με οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία, ενώ ο ένας εκ των δύο τρομοκρατών, που είναι αδέλφια, έχει ποινικό μητρώο σχετικό με ναρκωτικά».

Έρευνα σε εξέλιξη

Η τουρκική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, να ενημερώνει επισήμως για την πορεία των ερευνών. Όπως σημείωσε: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο δημόσιοι εισαγγελείς έχουν αναλάβει την υπόθεση – οι εισαγγελείς μας μετέβησαν αμέσως στο σημείο και ξεκίνησαν τις έρευνές τους».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες μονάδες επιβολής του νόμου υπό τον συντονισμό της Γενικής Εισαγγελίας μας, και η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά και ολοκληρωμένα. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».