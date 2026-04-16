Ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ την Τετάρτη (15/6) σε σχολείο στη νότια Τουρκία, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους – ανάμεσά τους οκτώ συμμαθητές του – σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής αστυνομίας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις είναι ιδιαίτερα σπάνιες.

Σύμφωνα με τη γενική διεύθυνση της αστυνομίας, «τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014». Η αναφορά αυτή ενίσχυσε τις υποψίες ότι ο έφηβος είχε εμπνευστεί από τη συγκεκριμένη υπόθεση μαζικής δολοφονίας.

Ο Έλιοτ Ρότζερ είχε πραγματοποιήσει σφαγή στο Ίσλα Βίστα της Καλιφόρνια το 2014, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Στο βίντεο που είχε μαγνητοσκοπήσει πριν από το μακελειό, ανέφερε πως η επίθεσή του αποτελούσε «τιμωρία» προς τις γυναίκες που τον είχαν απορρίψει.

Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στην Τουρκία βρέθηκε νεκρός, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλιέρ. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του προήλθε από το χάος που επικράτησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «υλικό πληροφορικής που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του αναλύεται αυτή τη στιγμή». Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης με τρομοκρατία, αλλά πρόκειται «κατά τα φαινόμενα για μεμονωμένο περιστατικό».

Πήγε στο σχολείο με όπλα που τα έκρυβε στην τσάντα του και άρχισε να γαζώνει κόσμο

Όπως δήλωσε ο κ. Ουνλιέρ, «μαθητής έφθασε στο σχολείο με όπλα, κατά τα φαινόμενα του πατέρα του, στη σάκα πλάτης του» και «μπήκε σε δυο αίθουσες κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως». Το γεγονός σημειώθηκε μία ημέρα μετά από παρόμοιο επεισόδιο σε λύκειο, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκαέξι ατόμων.

Ο πατέρας του νεαρού, πρώην αστυνομικός επιθεωρητής, συνελήφθη και κρατείται, σύμφωνα με τις αρχές. Παρότι τέτοια βίαια περιστατικά είναι σπάνια στην Τουρκία, εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος αναφέρουν ότι κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα, μεγάλο μέρος των οποίων παραμένει αδήλωτο και παράνομο.