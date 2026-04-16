Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ουκρανία, ύστερα από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Έξι νεκροί καταγράφηκαν στην Οδησσό, τέσσερις στο Κίεβο και δύο στη Ντνίπρο.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, προκαλώντας επίσης δεκάδες τραυματισμούς σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι περιοχές του Κιέβου, της Οδησσού, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου.