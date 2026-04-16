Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη ένα βίντεο που καταγράφει τη βίαιη συμπεριφορά αστυνομικών του NYPD απέναντι σε έναν άνδρα, τον οποίο θεώρησαν, λανθασμένα, ύποπτο για εμπόριο ναρκωτικών. Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα οργής και ανησυχίας για την αστυνομική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε μέσα σε μίνι μάρκετ, οι αστυνομικοί φαίνονται να γρονθοκοπούν τον 46χρονο Τίμοθι Μπράουν και να τον πιέζουν στο κεφάλι. Ο Μπράουν, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση που ερευνούσαν οι αρχές.

View this post on Instagram A post shared by Hawk Newsome (@hawk.newsome)

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο Μπράουν δήλωσε ότι βρισκόταν απλώς στο κατάστημα για να αγοράσει κρασί όταν του επιτέθηκαν οι αστυνομικοί. «Είπαν “συλλαμβάνεσαι”. Θυμάμαι ότι με άρπαξαν και με έσπρωξαν και μου είπαν “μην αντισταθείς” κι εγώ τους είπα “δεν αντιστέκομαι”. Με χτύπησαν στο τζάμι, χτυπώντας με επανειλημμένα στον κρόταφο, στο κεφάλι μου. Πολλά μπουκάλια έσπασαν στο κατάστημα ποτών επειδή με κούνησαν και με έσυραν στο πάτωμα [πάνω] στο τζάμι, και αυτό φαίνεται στην κάμερα».

Η Επίτροπος του NYPD, Τζέσικα Τις, χαρακτήρισε το βίντεο «βαθιά ανησυχητικό» και ανακοίνωσε ότι το περιστατικό διερευνάται από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

There are a number of videos circulating online of an incident that occurred yesterday inside a store in Brooklyn involving two members of the NYPD. As I said at a press conference earlier today, these videos are deeply disturbing, and the matter is under active investigation… — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) April 15, 2026

«Η βία που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί της NYPD σε αυτό το βίντεο είναι εξαιρετικά ανησυχητική και απαράδεκτη. Οι αστυνομικοί δεν πρέπει ποτέ να φέρονται σε ένα άτομο με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, καταδικάζοντας το περιστατικό.

Η επιχείρηση και η λανθασμένη σύλληψη

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα γεγονότα στο μίνι μάρκετ σημειώθηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης κατά του εμπορίου ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας αστυνομικός αγόρασε κρακ κοκαΐνη, με τα χρήματα να δίνονται σε έναν άνδρα που περιγραφόταν ως μαύρος με λευκό πουκάμισο και πράσινο σορτς — περιγραφή που ταίριαζε με την εμφάνιση του Μπράουν.

Αν και ο Μπράουν συνελήφθη αρχικά για αντίσταση, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, καθώς αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση ναρκωτικών που ερευνούσε το NYPD.

Μιλώντας στο CBS, ο Μπράουν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που επέζησε από τη βίαιη σύλληψη. «Απλώς ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ζωντανός. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Ξέρω ότι υπάρχει λόγος για όλα και ξέρω ότι ο Θεός παρακολουθεί και θέλω δικαιοσύνη».