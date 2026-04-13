Μπουφάν με…ζωντανές κατσαρίδες στο μετρό της Νέας Υόρκης τράβηξε τα βλέμματα δημιουργώντας απορίες. Το φορούσε επιβάτης στην αποβάθρα του μετρό και είναι δημιούργημα εταιρείας στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της κολεξιόν.

Οι κατσαρίδες είναι εγκλωβισμένες μέσα σε πλαστικό στο μπουφάν και αυτός που το φορά φαίνεται εντυπωσιακά ατάραχος. Όπως μεταδίδει το freepressjournal, η σοκαριστική αυτή εμφάνιση πυροδότησε γρήγορα συζήτηση στο διαδίκτυο, ενώ αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαφημιστική ενέργεια της μάρκας streetwear Uncommon NY.

Στο βίντεο που έχει πλέον γίνει viral, ο άνδρας φαίνεται ψύχραιμος, ενώ οι επιβάτες κοιτάζουν με δυσπιστία το μπουφάν του. Το ρούχο διαθέτει διαφανή διαμερίσματα, το καθένα από τα οποία περιέχει έντομα που κινούνται.

Οι επιβάτες που βρίσκονταν κοντά αντέδρασαν με αμηχανία και περιέργεια, αλλά κανείς δεν παρενέβη, μια αντίδραση που πολλοί διαδικτυακοί θεατές περιέγραψαν ως κλασική αδιαφορία της Νέας Υόρκης. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων αστειεύτηκαν για τη διάσημη ανθεκτικότητα της πόλης, ενώ άλλοι παραδέχτηκαν ότι η εικόνα έμοιαζε με «απόλυτο υλικό για εφιάλτες».

🚨JUST IN: On the latest episode of WTF NEW YORK, a man was spotted at a subway station wearing a jacket that has multiple pockets with LIVE COCKROACHES INSIDE! You couldn’t pay me to go to NYC. pic.twitter.com/shGUJvxl5t — AmericanPapaBear™ (@AmericaPapaBear) April 10, 2026

Το μπουφάν, με την επίσημη ονομασία Roachcoat, δεν ήταν μια τυχαία εκκεντρικότητα του δρόμου. Σχεδιάστηκε από την Uncommon NY, ένα στούντιο γνωστό για τα αντισυμβατικά πειράματα μόδας.

Η μάρκα χρησιμοποίησε σκόπιμα ζωντανά έντομα που φιλοξενούνταν σε σφραγισμένες τσέπες για να δημιουργήσει μια ανησυχητική οπτική δήλωση. Οι κατσαρίδες πιστεύεται ότι είναι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης, ένα είδος που εκτρέφεται συνήθως για εκπαιδευτικές επιδείξεις, κινηματογραφικές παραγωγές και ως εξωτικά κατοικίδια, λόγω της ανθεκτικότητάς τους και του σχετικά χαμηλού κινδύνου που ενέχουν για τον άνθρωπο.

Η Uncommon NY έχει ήδη τραβήξει την προσοχή με ασυνήθιστα concept που θολώνουν τα όρια μεταξύ μόδας, εικαστικής τέχνης και κοινωνικού σχολιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το concept πήρε την αφετηρία του από τις αθλητικές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν του NBA. Αφού οι New York Knicks συγκρίθηκαν με «κατσαρίδες», υπονοώντας ότι ήταν δύσκολο να εξαλειφθούν, η μάρκα αγκάλιασε την προσβολή και την μετέτρεψε σε σύμβολο επιμονής.