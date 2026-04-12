Τρόμος στη Νέα Υόρκη όταν άνδρας οπλισμένος με ματσέτα επιτέθηκε σε τρεις ανθρώπους μέσα στον σταθμό Grand Central, πριν πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, που αυτοαποκαλούνταν «Εωσφόρος», τραυμάτισε σοβαρά έναν 84χρονο και έναν 65χρονο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ μια 70χρονη υπέστη κοψίματα στον ώμο, σε αποβάθρα του μετρό.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον επιτιθέμενο ως τον 44χρονο Aντονι Γκρίφιν, ο οποίος αγνόησε επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να αφήσει το όπλο του. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία, ωστόσο προκάλεσε αναστάτωση, με αποτέλεσμα να εκτραπούν δρομολόγια στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό κόμβο των ΗΠΑ.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης δήλωσε πως «αθώοι άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση σε μια παράλογη πράξη βίας». Ο δήμαρχος της πόλης συνεχάρη τους αστυνομικούς για την άμεση αντίδρασή τους και ανακοίνωσε ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα το υλικό από τις κάμερες σώματος.

Η αστυνομική διευθύντρια της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι ο δράστης εισήλθε στο μετρό το πρωί του Σαββάτου από σταθμό στο Queens. Επιβιβάστηκε στη γραμμή 7 όπου επιτέθηκε αρχικά σε έναν επιβάτη στην αποβάθρα και στη συνέχεια σε δύο ακόμη άτομα σε διαφορετικό επίπεδο του σταθμού.

Ο 84χρονος υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ο 65χρονος είχε παρόμοια τραύματα και κάταγμα κρανίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως μεταδίδει το BBC, o άνδρας ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι, τύπου ματσέτα, και συμπεριφερόταν αλλόκοτα, επαναλαμβάνοντας ότι ήταν ο Εωσφόρος. Παρά τις τουλάχιστον 20 προειδοποιήσεις να ρίξει το όπλο, εκείνος κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς με το μαχαίρι προτεταμένο.

Ένας από τους αστυνομικούς τον πυροβόλησε δύο φορές. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, αλλά ο δράστης κατέληξε. Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους.