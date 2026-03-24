Οι επιβάτες της πτήσης τηςAir Canadaπου συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, εξήραν τους πιλότους για τα«απίστευτα αντανακλαστικά»τους και την ψυχραιμία που επέδειξαν τη στιγμή του ατυχήματος.

Όπως δήλωσαν, οι χειρισμοί των πιλότων ήταν καθοριστικοί και, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έσωσαν τις ζωές των επιβατών. Ο πιλότος Αντουάν Φορέ, 30 ετών, και ο συγκυβερνήτης Μακένζι Γκάνθερ σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση, ενώ 41 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα.

Η επιβάτης Ρεμπέκα Λικουόρι δήλωσε στο CNN ότι αισθάνεται«αιώνια ευγνώμων»για την άμεση αντίδραση των πιλότων που προσπάθησαν να σταματήσουν το αεροσκάφος. «Νιώθω ότι οι πιλότοι έσωσαν τις ζωές μας», ανέφερε, προσθέτοντας πως χάρη στη γρήγορη σκέψη τους κατάφερε να επιστρέψει ασφαλής στα παιδιά της.

Ο Γάλλος επιβάτης Κλεμάν Λελιέβρ είπε στο The Canadian Press ότι οι πιλότοι πάτησαν«πάρα πολύ δυνατά τα φρένα» κατά την προσγείωση γύρω στις 23:45 τοπική ώρα, αποτρέποντας, όπως εκτίμησε, περισσότερους θανάτους. «Δεν γνωρίζω τις συνθήκες, αλλά νομίζω ότι μας έσωσε τη ζωή επειδή πρέπει να είχε απίστευτα αντανακλαστικά», πρόσθεσε.

Οι πιλότοι που συγκίνησαν με την αυτοθυσία τους

Καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, φίλοι και συγγενείς μίλησαν με συγκίνηση για τους δύο πιλότους. Ο Διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, Μπράιν Μπέντφορντ, δήλωσε: «Ήταν δύο νέοι άνδρες στην αρχή της καριέρας τους» και χαρακτήρισε την απώλειά τους τραγωδία.

Ο Φορέ, από το Κεμπέκ, ξεκίνησε να πετάει στα 16 του χρόνια. Η θεία του, Ζανέτ Γκανιέ, δήλωσε στην Toronto Star ότι μετακόμισε στην Οντάριο για να βελτιώσει τα αγγλικά του και να ενισχύσει τις προοπτικές του ως πιλότος. «Πάντα παρακολουθούσε μαθήματα και πετούσε. Δεν σταμάτησε ποτέ», ανέφερε.

Μετά την εργασία του ως βοηθός μηχανικού στην Canadian Helicopters Limited, εργάστηκε σε άλλες αεροπορικές εταιρείες και το 2022 έγινε συγκυβερνήτης στην Jazz Aviation, πετώντας για Air Canada Express από το Μόντρεαλ. Ο Αλεξάντρ Σιρκέ, μιλώντας στην Montreal Gazette, περιέγραψε τον Φορέ ως άνθρωπο με περιπετειώδες πνεύμα και έντονο ενδιαφέρον για τη μηχανική, κάτι που καθιστούσε την αεροπορία ιδανική επιλογή γι’ αυτόν.

Όσον αφορά τον κυβερνήτη, το Seneca Polytechnic Institute ανακοίνωσε ότι ο Γκάνθερ αποφοίτησε το 2023 από το πρόγραμμα Honors Bachelor of Aviation Technology και εντάχθηκε στην Jazz Aviation μέσω του προγράμματος Pathways, ξεκινώντας να πετάει αμέσως μετά την αποφοίτησή του.

Η αεροσυνοδός που επέζησε από θαύμα

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος αν το πυροσβεστικό όχημα είχε χτυπήσει στο σημείο όπου βρίσκονται τα καύσιμα του αεροπλάνου.

Σε φωτογραφίες από τον διάδρομο φαίνονται τόσο το πυροσβεστικό όχημα όσο και η μύτη του αεροσκάφους κατεστραμμένα. Συνολικά 41 άτομα, ανάμεσά τους και δύο από το πυροσβεστικό, νοσηλεύθηκαν.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και η αεροσυνοδός Σολάνζ Τρέμπλεϊ, η οποία εκτινάχθηκε μαζί με το κάθισμά της από το αεροπλάνο και επέζησε. «Είναι ένα απόλυτο θαύμα. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, το κάθισμά της εκτινάχθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από το αεροπλάνο. Την βρήκαν και ήταν ακόμα δεμένη στο κάθισμά της», δήλωσε η κόρη της, Σάρα Λεπίν, στο TVA News του Κεμπέκ.

«Είχε έναν φύλακα άγγελο να την προσέχει. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα», πρόσθεσε η Λεπίν. Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της υπέστη πολλαπλά κατάγματα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σπασμένου ποδιού. Η Τρέμπλεϊ εργάζεται στην Jazz εδώ και 26 χρόνια ως αεροσυνοδός.