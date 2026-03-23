Ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας φέρεται να αποτυπώνει τις στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τη New York Post, στο ηχητικό που καταγράφηκε από το LiveATC.net λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, ένας πιλότος ακούγεται να λέει: «Αυτό δεν ήταν καλό». Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απαντά: «Ναι το ξέρω, ήμουν εδώ, προσπάθησα να επικοινωνήσω… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό νωρίτερα, τα έκανα θάλασσα».

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport: “Stop Truck 1, stop!” “We were dealing with an emergency earlier and I messed up” pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Ακολουθεί η απάντηση: «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», αποτυπώνοντας την ένταση που επικρατούσε αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Νωρίτερα στο ίδιο ηχητικό, όχημα που αναφέρεται ως «Truck 1» ζητά άδεια να διασχίσει τον διάδρομο. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου δίνεται η άδεια, ο ελεγκτής ακούγεται να επαναλαμβάνει την εντολή προς το όχημα να σταματήσει.

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα!», ακούγεται να φωνάζει, λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Νεκροί οι δύο πιλότοι της Air Canada Express

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους τα NBC News, CNN και ABC.

Το δίκτυο ABC ανέφερε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα. Το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το NBC News, το πυροσβεστικό όχημα ήταν επανδρωμένο από αστυνομικούς. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται με κατάγματα, ωστόσο η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται σταθερή.

Τα δεδομένα της πτήσης και η πορεία του αεροσκάφους

Το αεροπλάνο τύπου CRJ-900 της Air Canada Express, που διαχειριζόταν η Jazz Aviation εταίρος της Air Canada Express μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα. Είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.

Το Flightradar24 ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, καταγράφοντας δεδομένα έως τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα).

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) γνωστοποίησε ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του LaGuardia, οι πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο σημείο αναχώρησης.

Η Αερολιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε άλλο περιστατικό όταν συγκρούστηκε με το αεροσκάφος στον Διάδρομο 4. Το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης προειδοποιεί για ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις στην περιοχή.

Πιθανή αιτία: λάθος επικοινωνία

Η σύγκρουση φαίνεται να οφείλεται σε λάθος επικοινωνία, σύμφωνα με τον Τζεφ Γκουζέτι, πρώην ερευνητή αεροπορικών ατυχημάτων και αναλυτή του NBC News. Όπως εξήγησε, όλα τα αεροσκάφη και τα οχήματα εδάφους πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον πύργο ελέγχου για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

«Το εν λόγω όχημα οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του ελεγκτή, όπως ακριβώς θα έκανε και οποιοδήποτε αεροσκάφος, ώστε να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις στο έδαφος αποτελούν «σπάνιο φαινόμενο».

«Δεν μπορώ καν να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που σημειώθηκε σύγκρουση στο έδαφος μεταξύ αεροσκάφους και οχήματος που να είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Τέλος, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να υπήρξε μηχανικό πρόβλημα στο αεροσκάφος. Ο Γκουζέτι εκτίμησε ότι πρόκειται πιθανότατα για «λειτουργικό ζήτημα που αφορά είτε τον πιλότο, είτε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, είτε τον οδηγό του οχήματος».