Ένας 14χρονος μαθητής προκάλεσε σοκ στην Τουρκία, όταν άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη νότια χώρα, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους – ανάμεσά τους οκτώ μαθητές. Σύμφωνα με την τουρκική αστυνομία, ο δράστης φέρεται να ήταν θαυμαστής του Έλιοτ Ρότζερ, του νεαρού που το 2014 είχε σκοτώσει έξι άτομα σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο έφηβος ονομαζόταν «Ιησούς».

Το μακελειό σημειώθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, όταν ο 14χρονος εισέβαλε οπλισμένος στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Η αστυνομία ανέφερε πως ο δράστης θαύμαζε τον Ρότζερ, ο οποίος είχε σκοτώσει εννέα ανθρώπους στις ΗΠΑ «για να εκδικηθεί τις γυναίκες που τον πρόδωσαν».

📢 Kahramanmaraş’ta okula silahla saldırdıktan sonrayaşamına son veren İsa Aras Mersinli’nin cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı 📌Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı pic.twitter.com/CkOVCvD9HC — T24 (@t24comtr) April 15, 2026

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της τουρκικής αστυνομίας.

Πήρε το όπλο του πατέρα του που είναι αστυνομικός επιθεωρητής

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όπλο που χρησιμοποίησε φέρεται να το είχε αφαιρέσει από τον πατέρα του, ο οποίος είναι αστυνομικός επιθεωρητής. Ο πατέρας συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλιέρ, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός, επισημαίνοντας πως δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του προκλήθηκε μέσα στο χάος της επίθεσης.

Ο πατέρας του δράστη, Ουγκούρ Μερσίνλι, καθώς και η μητέρα του, έχουν ήδη συλληφθεί και κρατούνται. Ο ίδιος ο 14χρονος έπεσε νεκρός, κατά τη διάρκεια του μακελειού, με τις αρχές να διερευνούν αν αυτοκτόνησε ή αν έχασε τη ζωή του μέσα στο χάος που επικράτησε.

🇹🇷 New footage has emerged of the attacker, İsa Aras Mersinli, who shot and killed 9 people and injured 13 in Kahramanmaraş today. The video was reportedly recorded by classmates shortly before the attack. The attacker died by suicide. pic.twitter.com/0OSXjrFrYD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2026

Έρευνες και μαρτυρίες

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ανήλικου, κατάσχοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα ψηφιακά μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι η επίθεση δεν συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια, αλλά πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς ο 14χρονος μπήκε σε δύο αίθουσες και άρχισε να πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση. Εκτός από τους νεκρούς, τραυματίστηκαν 16 άτομα, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυξημένη ανησυχία στην Τουρκία – Κυκλοφορούν παράνομα και αδήλωτα όπλα

Παρότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι σπάνιες στην Τουρκία, εκτιμήσεις τουρκικών οργανισμών αναφέρουν ότι κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα, πολλά εκ των οποίων είναι αδήλωτα και παράνομα. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία για την αύξηση της οπλοκατοχής και των βίαιων περιστατικών.

Μόλις λίγες ώρες πριν από το μακελειό, είχε σημειωθεί και άλλο ένοπλο επεισόδιο σε σχολείο της χώρας. Εκεί, πρώην μαθητής εισέβαλε στο συγκρότημα και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας περίπου 16 μαθητές.

A teenage student shot at least four people dead, including three fellow pupils, and wounded at least 20 others ‌at a middle school in Turkey, the local governor said, marking the country’s second school attack in two days https://t.co/XNqhKBGNnf pic.twitter.com/PuudIpw41L — Reuters (@Reuters) April 15, 2026

Θαύμαζε τον Έλιοτ Ρότζερ που δολοφόνησε 6 άτομα πριν αυτοκτονήσει

Ο Έλιοτ Ρότζερ είχε προκαλέσει σοκ το 2014, όταν δολοφόνησε έξι ανθρώπους στην πανεπιστημιούπολη της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, προτού αυτοκτονήσει. Σε βίντεο που είχε μαγνητοσκοπήσει πριν από την επίθεση, εξηγούσε ότι ήθελε να «τιμωρήσει τις γυναίκες που τον απέρριψαν».

Χόρευε… λίγα λεπτά πριν από την επίθεση

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον 14χρονο Ιησού να χορεύει και να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του, λίγα λεπτά πριν από την επίθεση. Στα πλάνα εμφανίζεται και μία κοπέλα, χωρίς να είναι σαφές αν σχετίζεται με το περιστατικό.

Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στην τουρκική κοινωνία και έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια στα σχολεία και την πρόσβαση των ανηλίκων σε όπλα.

Το εν λόγω βίντεο τραβήχτηκε μέσα στο σχολείο, λίγο πριν ο δράστης σηκώσει το όπλο του και σκοτώσει τους 8 μαθητές και τον έναν καθηγητή.

Κύμα βίας στα σχολεία της Τουρκίας

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το δεύτερο μέσα σε μόλις δύο ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας:

Την Τρίτη: Ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στη Σανλιούρφα, τραυματίζοντας 16 άτομα πριν αυτοκτονήσει.

Τον Μάιο του 2024: Διευθυντής σχολείου στην Κωνσταντινούπολη έπεσε νεκρός από σφαίρες πρώην μαθητή.

Παράλληλα, μετά το χθεσινό μακελειό έχουν γίνει, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ERTnews στην Τουρκία, τρεις προσαγωγές, εκ των οποίων μία αφορά σε μαθητή, μετά από ανάρτησή του στα social media, στην οποία προανήγγειλε ανάλογη επίθεση σε σχολείο της επαρχίας Σίβας στην κεντρική Ανατολία.

Την ίδια ώρα, υπό έρευνα βρίσκονται 591 λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που επικροτούν τις δύο αιματηρές επιθέσεις σε σχολεία, των τελευταίων ημερών.

Πολιτικές αντιδράσεις και κενά ασφαλείας

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, έκανε λόγο για μια «βαθιά ευπάθεια στον τομέα της ασφάλειας», τονίζοντας ότι η βία στα σχολεία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μεμονωμένο γεγονός. Ζήτησε άμεσα μέτρα, όπως πλήρη έλεγχο στις εισόδους, αύξηση του προσωπικού ασφαλείας και εντατικοποίηση των περιπολιών.