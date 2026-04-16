Μια υπόθεση σοκαριστικής κακοποίησης έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ολλανδία, καθώς ένας άνδρας φέρεται να έκανε περισσότερες από 250 φορές τατουάζ το όνομά του στο σώμα της τότε συντρόφου του.

Ο Ολλανδός δράστης αγόρασε μέσω διαδικτύου ένα φτηνό μηχάνημα τατουάζ και κάλυψε σχεδόν το 90% του σώματος της γυναίκας, επιδιώκοντας – όπως αναφέρει η οργάνωση Spijt van Tattoo – να δείξει ότι ήταν «ιδιοκτησία» του. Η οργάνωση έχει ξεκινήσει καμπάνια για τη συγκέντρωση 35.000 δολαρίων, προκειμένου να αφαιρεθούν τα τατουάζ.

Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι πολλά από τα τατουάζ έγιναν σε «σημεία που νόμιζε ότι είχαν αγγιχτεί από άλλους άνδρες, όπως το στήθος και τα οπίσθιά της. Ήταν ένα σημάδι ελέγχου και κατοχής».

Μέχρι σήμερα, «ένα μεγάλο μέρος των τατουάζ έχει αφαιρεθεί, ειδικά στο πρόσωπό της. Η Γιόκε ελπίζει να είναι ξανά χωρίς τατουάζ μέχρι το τέλος του έτους».

Aux Pays-Bas, Joke est l’égérie d’une campagne de la fondation Spijt van Tattoo, qui aide les femmes à effacer leurs tatouages. Pendant plusieurs années, cette Néerlandaise a été victime d’une relation toxique et destructrice. Son ex avait tatoué plus de 200 fois son prénom sur… pic.twitter.com/A0ADqDynxe — 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2026

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της οργάνωσης, ο πρώην σύντροφος της Γιόκε «άρχισε να την παρακολουθεί, να την απειλεί και να την εκφοβίζει μέχρι που την πότισε με αλκοόλ και ναρκωτικά, κάτι που τελικά την άφησε ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι κάποιος δεν θα έκανε οικειοθελώς τατουάζ κοντά στο μάτι, στη μύτη ή στο αυτί».

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι έχει καταγγείλει τον πρώην της στις ολλανδικές αρχές, ωστόσο – όπως λέει – «δεν έγινε κάτι επειδή ήταν νομικά δύσκολο να αποδειχθεί. Ο πρώην της ισχυρίστηκε ότι συναίνεσε».

Η Γιόκε δηλώνει ότι ελπίζει να απαλλαγεί πλήρως από τα τατουάζ μέσα στο έτος, ενώ τα χρήματα που θα περισσέψουν από την καμπάνια θα διατεθούν για τη στήριξη άλλων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Όπως υπογραμμίζει η ίδια, «κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να αναστηθεί. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος».