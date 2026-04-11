Σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ανηλίκου αποκαλύφθηκε στην ανατολική Γαλλία, όπου ένα 9χρονο αγόρι διασώθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο εγκλεισμού μέσα σε βαν από τον ίδιο του τον πατέρα.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Sun, το παιδί εντοπίστηκε τη Δευτέρα (6/4) σε εξαιρετικά κακή κατάσταση. Φέρεται να παρέμενε κλειδωμένο στο όχημα από τα τέλη του 2024, όταν ήταν μόλις επτά ετών.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το αγόρι δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω της παρατεταμένης παραμονής σε περιορισμένο χώρο και παρουσίαζε εμφανή σημάδια υποσιτισμού και εγκατάλειψης.

Ο 9χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος πάνω σε σωρό σκουπιδιών

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο ύστερα από αναφορές γειτόνων για «ήχους παιδιού» που ακούγονταν από το σταθμευμένο βαν. Οι εικόνες που αντίκρισαν προκάλεσαν αποτροπιασμό.

Το παιδί βρέθηκε γυμνό, κουλουριασμένο σε εμβρυακή στάση κάτω από μια κουβέρτα, ξαπλωμένο πάνω σε σωρό σκουπιδιών και κοντά σε ανθρώπινα περιττώματα.

Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, δεν του επιτρεπόταν να βγαίνει από το όχημα ούτε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Αναγκαζόταν να ουρεί σε μπουκάλια και να αφοδεύει σε σακούλες σκουπιδιών.

Το ίδιο ανέφερε ότι η τελευταία φορά που είχε κάνει μπάνιο ήταν το 2024.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 43χρονο πατέρα να επισκέπτεται το βαν δύο φορές την ημέρα, ρίχνοντας μέσα αντικείμενα, τα οποία φέρεται να ήταν τρόφιμα και νερό.

Το παιδί δήλωσε ότι λάμβανε φαγητό δύο φορές ημερησίως, ενώ για μικρό χρονικό διάστημα το περασμένο καλοκαίρι του επιτράπηκε να επιστρέψει στο διαμέρισμα της οικογένειας, όταν τα υπόλοιπα μέλη απουσίαζαν σε διακοπές.

«Δεν τον ήθελε η σύντροφός μου»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι οδηγήθηκε στην πράξη αυτή επειδή η 37χρονη σύντροφός του δεν επιθυμούσε την παρουσία του παιδιού στο σπίτι και του είχε ζητήσει να το στείλει σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Υποστήριξε ότι το κράτησε στο όχημα για να το «προστατεύσει» και να αποφύγει τον εγκλεισμό του σε δομή, ενώ στο περιβάλλον του έλεγε ότι το παιδί είχε ήδη τοποθετηθεί σε ίδρυμα.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι το παιδί είχε πολύ καλές σχολικές επιδόσεις πριν από την εξαφάνισή του και δεν υπήρχαν ιατρικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 43χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη κράτηση, απαγωγή, αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας ανηλίκου, καθώς και για στέρηση τροφής και φροντίδας. Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, κορίτσια ηλικίας 10 και 12 ετών, τέθηκαν υπό την προστασία των αρχών.

Η σύντροφός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράλειψη καταγγελίας κακοποίησης και στέρησης φροντίδας ανηλίκου κάτω των 15 ετών. Παραδέχτηκε ότι είχε ακούσει θορύβους από το βαν, ωστόσο πίστευε πως το παιδί είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ το παιδί λαμβάνει ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.