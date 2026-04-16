Η Ουάσιγκτον επανέλαβε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας. Το κλίμα ωστόσο παραμένει τεταμένο, καθώς το Ιράν απειλεί να εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, σε απάντηση του αποκλεισμού των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η ιρανική πλευρά επιβεβαίωσε τη βούλησή της να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, ενώ η διεθνής κοινότητα ελπίζει στην παράταση της δίμηνης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου. Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και έχει επιφέρει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.

«Είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές (σύναψης) συμφωνίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, την ώρα που το Πακιστάν συνεχίζει τη μεσολαβητική του προσπάθεια μετά τον άκαρπο πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ταξίδεψε στο Ιράν όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί. Παράλληλα, ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ ενημέρωσε τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, στο πλαίσιο περιοδείας που περιλαμβάνει το Κατάρ και την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, «έχουν ανταλλαχτεί μέσω Πακιστάν αρκετά μηνύματα» ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το δικαίωμά της σε ειρηνική πυρηνική ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο συζήτησης για το «επίπεδο και το είδος του εμπλουτισμού» ουρανίου.

Διπλός ναυτικός αποκλεισμός και νέες κυρώσεις

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η Τεχεράνη εξακολουθεί να ελέγχει στενά το στενό του Χορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εμπόδισε δέκα πλοία να αποπλεύσουν, σημειώνοντας πως «το 90% της ιρανικής οικονομίας» εξαρτάται από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τις κυρώσεις κατά του ιρανικού πετρελαϊκού τομέα. Ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αλί Αμπντουλαχί προειδοποίησε ότι η χώρα του θα εμποδίσει την κίνηση πλοίων και στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Μοχσέν Ρεζαεΐ, απείλησε πως οι ιρανικές δυνάμεις θα «βυθίσουν» αμερικανικά πολεμικά αν επιχειρήσουν να «αστυνομεύσουν» το στενό του Χορμούζ.

Οι υπουργοί Οικονομικών ένδεκα χωρών, μεταξύ των οποίων της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, κάλεσαν σε «επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων» της κρίσης, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές στην ασιατική αγορά, ενώ στη Γουόλ Στριτ δύο βασικοί δείκτες κατέγραψαν άνοδο, αντανακλώντας προσδοκίες για επανέναρξη συνομιλιών.

Εντάσεις Λιβάνου – Ισραήλ

Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν δεν ισχύει, οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολά συνεχίζονται. Παρά τις επαφές των πρεσβευτών των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον, το σιιτικό κίνημα δήλωσε ότι θεωρεί τη συνάντηση «παράδοση» και ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε πλήττοντας περισσότερους από 200 στόχους σε 24 ώρες. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι στόχος των διαπραγματεύσεων με τη Βηρυτό είναι η «διάλυση» της Χεζμπολά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρούσε «ευπρόσδεκτο» το τέλος των εχθροπραξιών και πρόσθεσε πως οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου πρόκειται να συνομιλήσουν. «Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος… Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε μέσω Truth Social.

Ωστόσο, κυβερνητική πηγή στον Λίβανο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν είμαστε ενήμεροι για καμιά επαφή με την ισραηλινή πλευρά» και πως «δεν έχουμε ενημερωθεί από επίσημους διαύλους» για την αναγγελία του αμερικανού προέδρου. Από τις 2 Μαρτίου, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων.