Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ και το σπίτι του στο Λονδίνο: μια τυχαία ανακάλυψη στα αρχεία της βρετανικής πρωτεύουσας αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία της κατοικίας του σπουδαίου δραματουργού, για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ήταν γνωστό εδώ και χρόνια ότι ο Σαίξπηρ είχε στην ιδιοκτησία του ένα σπίτι στην περιοχή Blackfriars, που είχε ιδρυθεί τον 13ο αιώνα ως μονή Δομινικανών. Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, πιστευόταν ότι το σπίτι βρισκόταν κοντά στην πύλη της μονής.

Όπως εξήγησε η Lucy Munro, καθηγήτρια Σαιξπηρικής και Πρώιμης Νεότερης Λογοτεχνίας στο King’s College London, η νέα ανακάλυψη αποκαλύπτει όχι μόνο την ακριβή θέση αλλά και το μέγεθος, τη διαρρύθμιση και το περιβάλλον του σπιτιού.

Η ανακάλυψη στα αρχεία του Λονδίνου

«Ήταν μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη», δήλωσε η Munro, εξηγώντας ότι το εύρημα προέκυψε όταν εντόπισε ένα σχέδιο της περιοχής του 1668, κατά τη διάρκεια έρευνας για τα τοπικά θέατρα στα London Archives.

Αφού συνέκρινε το σχέδιο με τις περιγραφές του σπιτιού που είχαν δημοσιευθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, συνειδητοποίησε ότι είχε βρει αδιάσειστα στοιχεία για την τοποθεσία και τη μορφή του.

«Το σπίτι είχε σχήμα L, με τμήμα του να εκτείνεται πάνω από την πύλη», ανέφερε η Munro, προσθέτοντας ότι το σχέδιο δείχνει το κτίσμα να βρίσκεται πάνω από το gatehouse, δίπλα σε άλλα κτήρια όπως το πανδοχείο Sign of the Cock Tavern.

«Δεν ήταν τεράστιο, αλλά αρκετά ευρύχωρο», είπε. «Ήταν τόσο μεγάλο ώστε κάποια στιγμή να χωριστεί σε δύο κατοικίες».

Το σπίτι του Σαίξπηρ και η ζωή του στο Λονδίνο

Όταν ο Σαίξπηρ αγόρασε το ακίνητο το 1613, η περιοχή Blackfriars θεωρούνταν μια από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης, αν και με την πάροδο του χρόνου έγινε πιο κοινωνικά μικτή.

«Υπήρχαν πολλοί ευγενείς, αλλά και ολοένα περισσότεροι τεχνίτες και έμποροι που εγκαθίσταντο εκεί», σημείωσε η Munro.

Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στα τελευταία χρόνια της ζωής του Σαίξπηρ, λίγο πριν τον θάνατό του το 1616, σε ηλικία 52 ετών.

Αμφισβητεί επίσης την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι ο Σαίξπηρ αποσύρθηκε στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον μετά την πυρκαγιά του θεάτρου Globe τον Ιούνιο του 1613, όπου είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά τα περισσότερα έργα του.

«Έχει υποστηριχθεί ότι αποσύρθηκε μετά την πυρκαγιά του Globe, όμως γνωρίζουμε ότι συνέχισε να γράφει έργα εκείνη την περίοδο», είπε η Munro, αναφερόμενη στη συνεργασία του με τον θεατρικό συγγραφέα John Fletcher στο έργο “The Two Noble Kinsmen”.

Η σημασία της αγοράς στο Blackfriars

Η Munro αμφισβητεί επίσης την άποψη ότι ο Σαίξπηρ αγόρασε το ακίνητο αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους. «Αν ήθελε απλώς να επενδύσει, υπήρχαν πολλές άλλες περιοχές στο Λονδίνο για να το κάνει», τόνισε.

«Το γεγονός ότι αγόρασε το σπίτι στο Blackfriars, σε απόσταση μικρότερη των πέντε λεπτών από το θέατρο Globe, δείχνει ότι παρέμενε ενεργός επαγγελματικά στο Λονδίνο το 1613», πρόσθεσε.

«Δεν ήταν ένας απομονωμένος ιδιοφυής συγγραφέας σε μια σοφίτα. Ήταν συνεργάτης άλλων δραματουργών, μέτοχος σε θέατρα και ιδιοκτήτης ακινήτων στο Blackfriars», κατέληξε. «Αυτό μας δίνει μια διαφορετική εικόνα από τη συνηθισμένη».

Νέα δεδομένα για τον Σαίξπηρ

Η Munro θεωρεί ότι η ανακάλυψη αποδεικνύει πως εξακολουθούν να υπάρχουν πτυχές της ζωής του Σαίξπηρ που παραμένουν άγνωστες. «Υπάρχει η εντύπωση ότι όλα έχουν ήδη ερευνηθεί, όμως κομμάτια του παζλ εξακολουθούν να λείπουν», είπε, επισημαίνοντας ότι η μελέτη της θα δημοσιευθεί στο Times Literary Supplement.

Ο Will Tosh, διευθυντής Εκπαίδευσης στο Shakespeare’s Globe —το σύγχρονο θέατρο και εκπαιδευτικό κέντρο που βρίσκεται στη θέση του ιστορικού Globe— χαρακτήρισε την ανακάλυψη «φανταστική».

«Η επιβράβευση της δουλειάς της είναι μια νέα, λαμπερή εικόνα του Σαίξπηρ ως λονδρέζου συγγραφέα», ανέφερε σε δήλωσή του εκ μέρους του King’s College London. «Μας βοήθησε να κατανοήσουμε πόσο σημαντική ήταν η πόλη για τον μεγαλύτερο δραματουργό όλων των εποχών, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά».