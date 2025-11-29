Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, βραβευμένος με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρακτορείου καλλιτεχνών United Agents που τον εκπροσωπούσε.

Όπως γνωστοποίησε το United Agents, ο Στόπαρντ έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας Τομ Στόπαρντ στο σπίτι του στο Ντόρσετ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του πρακτορείου.

Ο Στόπαρντ καθιερώθηκε διεθνώς χάρη στα σενάριά του για τις ταινίες “Βραζιλία“ και “Ερωτευμένος Σαίξπηρ“, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.

Γεννημένος στην Τσεχοσλοβακία, είχε διαφύγει από τη χώρα του όταν οι ναζί εισέβαλαν, ξεκινώντας μια πορεία που τον ανέδειξε σε κορυφαία μορφή της παγκόσμιας δραματουργίας.