Το Ελληνικό Μετρό έδωσε τέλος στο μυστήριο με το υλικό που πλημμύρισε δρόμους της Κυψέλης, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για διαρροή τσιμέντου, αλλά για εδαφικό πολφό που συνδέεται με τις εργασίες διάνοιξης της Γραμμής 4.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά τη διαδικασία εκσκαφής της σήραγγας με μηχάνημα TBM (μετροπόντικα), εγχέεται υπό ελεγχόμενη πίεση ειδικός αφρός με χημικά πρόσμικτα. Ο στόχος είναι να εξισορροπούνται οι εδαφικές πιέσεις και να διασφαλίζεται η προστασία των υπερκείμενων κατασκευών.

Στην περίπτωση της Κυψέλης, το μείγμα εκσκαπτόμενου υλικού και αφρού διέφυγε μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, φτάνοντας αρχικά στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου και στη συνέχεια σε γειτονικούς δρόμους.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προχώρησε άμεσα στην απομάκρυνση του πολφού και στον καθαρισμό της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια ή μόνιμη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/04) και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Περίπου στις 16:00, παρατηρήθηκε υλικό που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο να αναβλύζει από την αυλή του εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο κέντρο της Κυψέλης. Σε σύντομο χρόνο, η εκροή εξαπλώθηκε στο οδόστρωμα, καλύπτοντας τμήματα κεντρικών δρόμων.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στις οδούς Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας, καθώς η ποσότητα του υλικού καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση οχημάτων. Σε ορισμένα σημεία, ο πολφός έφτασε σε ύψος άνω των 60 εκατοστών, καλύπτοντας ακόμη και τροχούς σταθμευμένων μοτοσικλετών.

Η επίσημη εξήγηση της Ελληνικό Μετρό ήρθε να καθησυχάσει τους κατοίκους, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ελεγχόμενο φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με τις υπόγειες εργασίες. Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι η διάνοιξη της σήραγγας στο κρίσιμο τμήμα της Γραμμής 4 έχει ήδη ολοκληρωθεί χωρίς να παρουσιαστεί οποιαδήποτε καθίζηση.

Η τεχνική εξήγηση της Ελληνικό Μετρό

