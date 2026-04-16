Σε εξέλιξη βρίσκεται το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη χώρα και το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, Παρασκευή.

Όπως εξηγεί στο ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το επεισόδιο «χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη του γεωγραφική έκταση, δηλαδή επηρεάζει όλη σχεδόν την Ιταλία, την Ελλάδα, ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου, την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Όπως επίσης έχει και αρκετά μεγάλη διάρκεια και θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης μέχρι το Σάββατο το πρωί, οπότε λόγω των ενισχυμένων βοριάδων θα καθαρίσει τουλάχιστον για την Ελλάδα η ατμόσφαιρα από τη σκόνη».

Σε ψηλά στρώματα οι μεγάλες συγκεντρώσεις της σκόνης

Στην ατμόσφαιρα -όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency από την Πάτρα- υπάρχει η χαρακτηριστική, κιτρινωπή θολούρα, όμως το έδαφος δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο «οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι ψηλά. Κοντά στο έδαφος θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις σκόνης, αλλά σε καμία περίπτωση αυτές τις εικόνες και τις συγκεντρώσεις που είδαμε την 1η Απριλίου, που ήταν κάτι πραγματικά εξωπραγματικό και εξαιρετικά ακραίο. Επομένως, μιλάμε για ένα συνηθισμένο για την εποχή επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, το οποίο απλά έχει μεγάλη γεωγραφική έκταση και μεγάλη χρονική διάρκεια. Αλλά επειδή δεν θα επηρεάσει με μεγάλες συγκεντρώσεις τμήματα κοντά στο έδαφος, αναμένεται να μη δημιουργήσει προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών».