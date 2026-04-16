Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος κατέληξε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου ύστερα από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας, μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι που παραμένει ανεξήγητος.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, πατέρας ενός κοριτσιού, είχε τραυματιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του αποδείχθηκε μοιραίο, ενώ έφερε και εκδορά στη βάση της μύτης. Οι συγγενείς και οι φίλοι του δεν έμαθαν ποτέ πώς προκλήθηκε το τραύμα: «Έπεσε από το μηχανάκι; Από κάποια σκάλα; Τον χτύπησε κάποιος;» είναι τα ερωτήματα που τους βασανίζουν.

Μετά τον θάνατό του, πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον απέστειλαν e-mail τόσο στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου όσο και στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ζητώντας να εντατικοποιηθούν οι έρευνες για την αποκάλυψη της αλήθειας

Η ανάληψη της υπόθεσης από την Ασφάλεια Ηρακλείου

Μέχρι σήμερα, την υπόθεση χειριζόταν το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, το οποίο προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πλέον, τη σκυτάλη των ερευνών παίρνει η Ασφάλεια Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα νέο κύκλο ερευνών, συνεχίζοντας την προανάκριση που έχει ήδη διενεργηθεί.

Αστυνομικοί των Μοιρών έχουν λάβει καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς του θύματος, ενώ έχουν εξετάσει την περιοχή για υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον δύο κάμερες που κατέγραψαν κινήσεις του 49χρονου. Εκείνη την ημέρα, ο Αλέξανδρος είχε φύγει από το σπίτι με το μηχανάκι για να αγοράσει καφέδες και σάντουιτς, τα οποία σκόπευε να παραδώσει σε έναν εργάτη στο χωράφι.

Κάμερα ασφαλείας τον δείχνει να βγαίνει από καφέ κρατώντας μια τσάντα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση της ιδιοκτήτριας. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:23 το πρωί, ενώ λίγο αργότερα, στις 11:30, άλλη κάμερα τον καταγράφει να κινείται με το μηχανάκι προς το σπίτι του.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τι συνέβη στο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο καταγραφών. Είναι βέβαιο ότι ο Αλέξανδρος δεν παρέδωσε ποτέ τον καφέ και το σάντουιτς, τα οποία βρέθηκαν πεταμένα στο δρόμο αρκετές ημέρες αργότερα.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, κάθισε στον καναπέ και σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν έδειχνε καλά, ενώ αιμορραγούσε η μύτη του. Είπε στη σύζυγό του ότι πονούσε το κεφάλι του, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε επαφή με το περιβάλλον.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατέληξε στις 22 Μαρτίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται βέβαιο ότι θα κινηθεί και η διαδικασία άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της προανάκρισης.