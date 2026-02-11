Συναγερμός σήμανε στο Ηράκλειο, όταν εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο νεκρός είναι 40χρονος άνδρας που φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το άψυχο σώμα του βρέθηκε μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή των Καμινίων.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και οι συνθήκες του περιστατικού.