Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Αττική Οδό, λίγο μετά την έξοδο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Η αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

