Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Αττική Οδό, λίγο μετά την έξοδο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Η αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Καραμπόλα τριών οχημάτων μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης https://t.co/DAGvFBB1uQ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 16, 2026