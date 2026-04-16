Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαίωναν όσα έγραψαν νωρίτερα tanea.gr ότι ο ορισμός του Δημήτρη Μακροπούλου είναι σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη, ενώ η τρίτη θέση παραμένει κενή «εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νοτη Μηταράκη».

Αυτό σημάνει ότι η ΝΔ μένει προσώρας με δύο κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους – τον Μαρκόπουλο και τον Δημήτρη Καιρίδη.