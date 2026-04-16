Προπαρασκευαστική συζήτηση για να δρομολογηθεί – το αργότερο μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο – συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον γραμματέα της γαλάζιας ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Όπως έχουν γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», το Μέγαρο Μαξίμου ζύγιζε σοβαρά την άμεση (μέσα στον μήνα) σύγκληση συνεδρίασης του πρωθυπουργού με τους βουλευτές του, καθώς η κυβερνητική έδρα έχει ανάγκη από εκτόνωση του ηλεκτρισμένου εσωκομματικού κλίματος. Η βαριά ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος εμπεδώνεται άλλωστε ενόσω η ΝΔ οδεύει προς το συνέδριο της στα μέσα Μαΐου – που θα είναι και εκλογικό για την ανάδειξη νέας πολιτικής γραμματείας, δηλαδή του κορυφαίου κομματικού οργάνου που αποτυπώνει συσχετισμούς και ισορροπίες.

Ο Μητσοτάκης αγωνιά να κλείσει ο νέος κύκλος αμηχανίας και προβληματισμού μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος, εξ ου αναζητάει κάθε πιθανή κίνηση αποσυμπίεσης. Βουλευτές της ΝΔ εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από κεντρικούς χειρισμούς – ιδίως στη νέα φάση του ΟΠΕΚΕΠΕ-, ακόμα και από εξαγγελίες (είτε για το τάιμινγκ είτε για το περιεχόμενο τους), όπως εκείνη περί μερικού ασυμβίβαστου υπουργού – βουλευτή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνεδρίαση της ΚΟ θα γίνει εντός του Απριλίου ή το αργότερο στις αρχές Μαΐου – πάντως προτού ανοίξει το τριήμερο του κομματικού συνεδρίου στην Αθήνα (15-17 Μαΐου). Εξάλλου θα αξιοποιηθεί και ως ευκαιρία ζύμωσης ενόψει της έναρξης της προ αναθεωρητικής διαδικασίας για το Σύνταγμα, η οποία θα εκκινήσει μέσα στον Μάιο «με έναν πυρήνα 25 άρθρων», όπως ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης νωρίτερα σήμερα, κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Εντός από το ραντεβού Μητσοτάκη και Χαρακόπουλου, υπήρξε και συζήτηση στη Βουλή μεταξύ του πρωθυπουργού και του βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως αποφασίστηκε, θα οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στη θέση του υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη. Όσο για τη θέση του έτερου παραιτηθέντος κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νοτη Μηταράκη – λόγω αναφοράς του στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – , αυτή θα παραμείνει προς το παρόν κενή.