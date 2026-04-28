Αυστηρότερα μέτρα κατά της επικίνδυνης οδήγησης θέτει σε εφαρμογή η Γαλλία από την 1η Μαΐου, εισάγοντας την άμεση αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για όσους εντοπίζονται να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα διαμερίσματα Pas-de-Calais, Lot-et-Garonne, Landes και Charente-Maritime, με τις Αρχές να επιδιώκουν την αυστηροποίηση της οδικής ασφάλειας.

Η απόφαση αυτή έρχεται, ως απάντηση, στα ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν ότι η χρήση κινητού κατά την οδήγηση αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με μελέτες, η απόσπαση προσοχής λόγω κινητού τηλεφώνου τριπλασιάζει τον κίνδυνο ατυχήματος, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού σε κρίσιμες στιγμές.

Οι γαλλικές Αρχές επισημαίνουν ότι η οδήγηση απαιτεί πλήρη συγκέντρωση και άμεση ανταπόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα αφαίρεσης προσοχής μπορούν να αποβούν μοιραία, ειδικά σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας ή σε αστικές περιοχές.

Το νέο μέτρο προβλέπει ότι, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα πρόστιμα, οι οδηγοί που παραβιάζουν τον κανόνα θα αντιμετωπίζουν άμεση διοικητική κύρωση με αφαίρεση του διπλώματος, χωρίς προειδοποίηση. Η αυστηρότητα αυτή αποσκοπεί στο να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να αλλάξει τη συμπεριφορά των οδηγών.

Εάν το μέτρο αποδειχθεί αποτελεσματικό, δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ή ακόμη και να αποτελέσει πρότυπο για ευρύτερη εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μήνυμα των Αρχών είναι σαφές: στον δρόμο, η προσοχή σώζει ζωές και το κινητό μπορεί να περιμένει.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αποτελεί παράβαση σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο υπάρχουν κράτη που έχουν υιοθετήσει ιδιαίτερα αυστηρή στάση. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, οι οδηγοί που εντοπίζονται να χρησιμοποιούν κινητό ενδέχεται να υποστούν υψηλά πρόστιμα, ακόμη και άμεση αναστολή του διπλώματος σε σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, δείχνοντας μια προσέγγιση παρόμοια με αυτή που δοκιμάζεται τώρα στη Γαλλία.

Αντίθετα, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ολλανδία, οι ποινές παραμένουν αυστηρές, αλλά περιορίζονται κυρίως σε υψηλά χρηματικά πρόστιμα και ποινικούς βαθμούς, χωρίς άμεση αφαίρεση άδειας στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ενα σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής οδικής ασφάλειας είναι ότι οι κυρώσεις αποκτούν πλέον διασυνοριακή ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι μια σοβαρή παράβαση που οδηγεί σε αφαίρεση διπλώματος σε μία χώρα μπορεί να έχει συνέπειες και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενισχύοντας την πίεση προς τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τους κανόνες όπου κι αν βρίσκονται.