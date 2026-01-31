Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στο κέντρο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Σύμφωνα με το alexandriamou.gr, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτηρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι φλόγες και οι καύτρες πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους και δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχει γίνει εκτεταμένη κινητοποίηση και από τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται.