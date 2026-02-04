Φιλόζωοι και εθελοντές καταγγέλλουν σοβαρές κακοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για αδέσποτα ζώα σε δημοτικά καταφύγια στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Αιφνιδιαστικός έλεγχος επιβεβαίωσε ότι τα ζώα ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, μέσα στα περιττώματά τους, χωρίς καταλύματα και κτηνιατρική φροντίδα.

Στα καταφύγια υπήρχαν αυτοσχέδια συστήματα αποχέτευσης, που επιδεινώνουν την κατάσταση υγιεινής των ζώων.

Εθελοντές και φιλόζωοι καταγγέλλουν στο MEGA τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης ζώων που έχει περισυλλέξει ο δήμος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν αδέσποτα ζώα σε δημοτικά καταφύγια, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Φιλόζωοι και εθελοντές κατήγγειλαν επί μήνες την κατάσταση, η οποία περιγράφεται ως «ακραία κακοποιητική», με ζώα μέσα στα περιττώματά τους, χωρίς καταλύματα, κτηνιατρική φροντίδα και με αυτοσχέδια συστήματα αποχέτευσης.

«Το υλικό το οποίο μας απέστειλαν οι φιλοζωικές οργανώσεις ήταν μια γροθιά στο στομάχι. Αμέσως έγινε η σχετική κινητοποίηση, μεταβήκαμε με απροειδοποίητο έλεγχο στα δύο άτυπα καταφύγια, μιλάμε καταφύγια χωρίς καν αδειοδότηση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά κακοποιητικές», είπε ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς Νικόλαος Χρυσάκης.

«Οι συνθήκες ήταν ακραία κακοποιητικές. Ζώα μέσα στα περιττώματά τους, χωρίς καταλύματα, απουσία κτηνιατρικής φροντίδας, καθόσον δεν υπήρχε καν συμβεβλημένος κτηνίατρος. Λύματα από ένα υπαίθριο αποχετευτικό αυτοσχέδιο σύστημα, τα οποία είχαν ως απορροή ένα υπαίθριο λάκκο δίπλα στα κλουβιά», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρεται, ύστερα από αίτημα του δήμου Αλεξάνδρειας η πολιτεία είχε εγκρίνει το ποσό των 372.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός χώρου προκειμένου να μείνουν τα ζώα.

Στη συνέχεια η Παρασκευή Τζεβελέκου, μέλος ΔΣ «Νέμεσις», ανέφερε ότι ο χώρος δεν ήταν προσωρινός και πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αλλαγή μετά τον έλεγχο.

«Στην Αλεξάνδρεια είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Ο κόσμος πραγματικά δεν τα θέλει καθόλου τα ζώα. Οπότε με ένα τηλέφωνο ο κύριος αντιδήμαρχος έτρεχε και μάζευε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Θα πρέπει να γίνει πολιτική του υπουργείου Εσωτερικών ο έλεγχος των κυνοκομείων. Έτσι θα περιοριστεί το μαρτύριο των ζώων», είπε.

Στο πλαίσιο της επιχείρηση αφαιρέθηκαν 30 ζώα και ακολούθησε η σταδιακή απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοθεί σε αναδοχές και φιλοξενίες, ενώ η ανταπόκριση των εθελοντών είναι μεγάλη.