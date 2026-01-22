Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας από την Πηνεία Ηλείας υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας του λόγω ισχυρού ανεμοστρόβιλου που κατέρριψε τον στάβλο του.

Δεκάδες ζώα διασκορπίστηκαν στη γύρω περιοχή, με τον κ. Καραβέλα να αναφέρει ότι 60 ζώα αγνοούνται μετά το περιστατικό.

Με τη βοήθεια συγχωριανών προσπαθούν να εντοπίσουν και να περισυλλέξουν τα τρομαγμένα ζώα, ενώ οι ζημιές στην κτηνοτροφική μονάδα είναι τεράστιες και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews και στον δημοσιογράφο Πάνο Φωτεινόπουλο, ο κ. Καραβέλας περιέγραψε το σοκ που υπέστη βλέποντας την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και 60 ζώα να αγνοούνται. «Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, με τη βοήθεια συγχωριανών του προσπαθεί να εντοπίσει και να περισυλλέξει τα τρομαγμένα ζώα. Οι ζημιές είναι τεράστιες, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και πού θα τα βρούμε», δήλωσε ο κτηνοτρόφος, σημειώνοντας ότι η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει την περιοχή για δεύτερο εικοσιτετράωρο.

«Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε, περιγράφοντας την ένταση των φαινομένων που προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές στις υποδομές και την παραγωγή.

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Κακοκαιρία σε πλήρη εξέλιξη πλήττει τη χώρα, με τα πιο έντονα φαινόμενα – βροχές και καταιγίδες – να μετατοπίζονται σταδιακά προς το Αιγαίο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική κινείται ανατολικά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μεγάλης έντασης, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Περιοχές που θα πληγούν περισσότερο

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026. Οι αρχές προειδοποιούν ότι σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Στα Δωδεκάνησα, από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης, προβλέπονται έντονες καταιγίδες με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

Στις Κυκλάδες, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι άνεμοι, καθώς στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 10 μποφόρ.

Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται στα Δωδεκάνησα, στις ανατολικές Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).