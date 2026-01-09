Πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία και τα αυτοκίνηταν κινούνται γρήγορα.

Όμως η ορατότητα δεν είναι καλή και στη μέση του οδοστρώματος έχει σχηματιστεί ένα τρομακτικό φαινόμενο το οποίο η γυναίκα οδηγός αντιλαμβάνεται μόλις το όχημα βυθίζεται σε ένα «αόρατο» τείχος, επιβραδύνει χωρίς η ίδια να έχει πατήσει φρένο και ξαφνικά ο απόλυτος τρόμος.

Ο ανεμοστρόβιλος – ακόμη ένας από τους αμέτρητους που σχηματίζονται στην ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, σηκώνει με ευκολία το αυτοκίνητο που ζυγίζει πάνω από έναν τόνο και το ανατρέπει ρίχνοντας το με την οροφή στο οδόστρωμα.

Γλύτωσε η οδηγός

Η γυναίκα δεν τραυματίζεται καθώς φορούσε ζώνη ασφαλείας, το αυτοκίνητο παθαίνει ζημιές και εκείνη αγωνίζεται να ξεπεράσει το σοκ. Ετρεξαν άνθρωποι από την περιοχή και την όήθησαν, την έβγαλαν έξω.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά.

Προκάλεσε όμως εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια καταστράφηκαν με τα μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκεί χτυπούν οι ανεμοστρόβιλοι. Και δεν είναι τυχαίο που αυτό το κομμάτι της Ελλάδας το έχουν ονομάσει Τρίγωνο των Βερμούδων.

Η ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου πλήττεται πιο συχνά από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας από τέτοια φαινόμενα.

Εκρηκτικός συνδυασμός

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει επιστήμοπνες εδώ και αρκετά χρόνια καταδεικνύουν πως σε αυτή τη ζώνη υπάρχει ένας εκρηκτικός συνδυασμός μετεωρολογικών φαινομένων τα οποία, σε συνάρτηση με το γεωλογικό ανάγλυφο της περιοχής και τη γειτνίαση της ξηράς με τη θάλασσα, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες εμφάνισης ισχυρών ανεμοστρόβιλων.

«Είναι μια περιοχή όπου βρέχει συχνά και η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά», λένε επιστήμονες στα ΝΕΑ.

«Η διέλευση βαρομετρικών χαμηλών, η διαφορά στην πίεση, η σχέση της θάλασσας με την ξηρά αλλά και το γεγονός ότι η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας γίνεται από τα δυτικά δημιουργούν εκ πρώτης όψεως ένα εκρηκτικό μείγμα που ευνοεί την εμφάνιση των ακραίων αυτών φαινομένων».

Μάλιστα, από την έρευνα των ειδικών έχει αποδειχτεί ότι οι ανεμοστρόβιλοι που δημιουργούνται αρχικά πάνω από τη θάλασσα (λέγονται σίφωνες στην περίπτωση αυτή) και στη συνέχεια εισβάλλουν στην ξηρά είναι και οι πιο επικίνδυνοι.

Δημιουργούνται σε λίγα λεπτά

Χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά για να δημιουργηθεί ένας ανεμοστρόβιλος. Το ύψος τους μπορεί να φθάσει το ένα χιλιόμετρο και η διάρκεια ζωής τους τα 10 – 15 λεπτά. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις ανεμοστροβίλων που κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους επί 30 λεπτά.

Η απόσταση που διανύουν είναι συνήθως 5 με 7 χιλιόμετρα και οι πιο ισχυροί μπορούν να διανύσουν ακόμη και 10 χιλιόμετρα. Τις πιο πολλές φορές η έκταση στην οποία προκαλούν τις μεγαλύτερες καταστροφές δεν υπερβαίνει σε μήκος τα 100 με 150 μέτρα.

Σε στεριά και θάλασσα

Από έρευνες ελλήνων ειδικών έχει προκύψει μέχρι στιγμής ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα δημιουργούνται 8 έως 10 ισχυροί ανεμοστρόβιλοι στην ξηρά και 10 με 12 ισχυροί σίφωνες στη θάλασσα.

Τραυματίες από ανεμοστρόβιλους

Τον Ιούνιο του 2003 ένας ισχυρότατος ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε στην Αμαλιάδα, τραυμάτισε 4 κατοίκους, ξερίζωσε δεκάδες δέντρα και κατέστρεψε στέγες σπιτιών. Τα φαινόμενα αυτά είναι επίσης συχνά στη Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Ισχυροί ανεμοστρόβιλοι έχουν παρατηρηθεί στην Εύβοια και οικογένειες σιφώνων στα βόρεια της Κρήτης και τις Σποράδες. Οι ανεμοστρόβιλοι και οι σίφωνες δημιουργούνται όλες τις εποχές του χρόνου, συχνότερα όταν υπάρχει ισχυρή καταιγίδα ή χαλαζόπτωση.

Στη Δυτική και τη Νότια Ελλάδα εμφανίζονται κυρίως από τον Σεπτέμβριο μέχρι την άνοιξη, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, από το τέλος της άνοιξης μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.