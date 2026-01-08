Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε το βράδυ της Τετάρτης την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές. Η θεομηνία «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα, προκάλεσε φθορές στο στρατόπεδο της περιοχής

Σύμφωνα με το epiruspost. gr από την συγκεκριμένη μονάδα έμειναν ερείπια. Η δύναμη του αέρα ξήλωσε τα πάντα. Η καταστροφή είναι ολοσχερής ενώ ζημιές έχουν προκληθεί και σε άλλα κτίρια.

Επίσης, αρκετές ζημιές προκλήθηκαν και στο στρατόπεδο Καλπακίου, όπου επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σκοπιές και άλλες εγκαταστάσεις. Λόγω της επικινδυνότητας, οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο, μεταφέρθηκαν προληπτικά στα Ιωάννινα για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα που τα ορεινά του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά οι κάτοικοι του κατάλευκου Μετσόβου, απολαμβάνουν τις βόλτες τους στους χιονισμένους δρόμους του γραφικού χωριού, με νέο κύμα χιονόπτωσης να αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Προβλήματα στα Τζουμέρκα προκάλεσε η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις. Κατολισθήσεις και καθιζήσεις οδοστρωμάτων εντοπίζονται κυρίως στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλαρρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων.