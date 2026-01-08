Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία γυναίκα οδηγός στην Ηλεία, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή, σηκώνοντας στον αέρα το αυτοκίνητό της και προκαλώντας σκηνές πανικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, τη στιγμή που η γυναίκα κινούνταν ανυποψίαστη με το όχημά της. Ο ανεμοστρόβιλος σήκωσε το αυτοκίνητο και το ανέτρεψε, αφήνοντάς το αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Η οδηγός απεγκλωβίστηκε λίγα λεπτά αργότερα σε κατάσταση σοκ, χωρίς να φέρει τραύματα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής.

Λίγο αργότερα, ο ανεμοστρόβιλος σήκωσε και δεύτερο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στον δρόμο από το Θολό προς τη Φιγαλεία, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια και αγροτικές εγκαταστάσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές ζημιές και σε αγροτικές υποδομές της περιοχής. Θερμοκήπια υπέστησαν εκτεταμένες φθορές, με μεταλλικά μέρη και νάιλον καλύμματα να παρασύρονται από τους ισχυρούς ανέμους σε μεγάλη απόσταση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν αποτίμηση της κατάστασης, ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ilialive.gr