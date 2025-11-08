Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε το βράδυ της Παρασκευής την πολιτεία Παρανά στη νότια Βραζιλία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον έξι νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι άνεμοι, που έφτασαν ταχύτητες άνω των 250 χιλιομέτρων την ώρα, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ισοπεδώνοντας δεκάδες κατοικίες και υποδομές. Η κυβέρνηση της πολιτείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για έναν αγνοούμενο.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε ενήλικες και μία 14χρονη έφηβη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, 437 άνθρωποι ανάμεσά τους παιδιά και έγκυες γυναίκες, έλαβαν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία και κινητές μονάδες. Τουλάχιστον δέκα τραυματίες υπεβλήθησαν σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ εννέα παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, διαβεβαιώνοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στις πληγείσες κοινότητες.

Σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιτήρησης του Παρανά, οι άνεμοι έφταναν τα 180-250 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να καταστραφούν ακόμη και σπίτια.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάουλο έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού λόγω των σφοδρών ανέμων και της βροχής και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος καταιγίδων στο Παρανά παραμένει υψηλός, όπως και στις άλλες νότιες Πολιτείες, τη Σάντα Καταρίνα και το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στα σύνορα με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Τέλος, από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές πόλεις του Παρανά πλήττονται από βροχές, θύελλες, ανέμους και χαλάζι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά.