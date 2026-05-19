Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια για να χάσουν έναν πόλεμο στο Ιράν που πλουτίζει τους ολιγάρχες του, φτωχαίνει τους πολίτες του, σαμποτάρει τις συμμαχίες του και ενδυναμώνει τους εχθρούς του. Ο πόλεμος εκθέτει μια κατευθυντήρια αρχή της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ: την αυτοκτονία των υπερδυνάμεων. Οι αυτοκρατορίες ανεβαίνουν και πέφτουν, αλλά από όσο γνωρίζω κανένα κράτος δεν έχει ποτέ σκόπιμα και συστηματικά σκοτώσει τη δική του δύναμη – πόσω μάλλον με τέτοια ταχύτητα.

Μια υπερδύναμη πρέπει να είναι ένα σύγχρονο κράτος που περιλαμβάνει, μέσω του κράτους δικαίου και άλλων θεσμών, ένα σημαντικό σώμα πολιτών αφοσιωμένων σε μια κοινή προσπάθεια. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ όχι ως σύγχρονο κράτος αλλά ως εμπορική ευκαιρία για λίγους εκλεκτούς. Μια υπερδύναμη πρέπει επίσης να έχει αίσθηση του εθνικού συμφέροντος. Ενώ οι ειδικοί στις διεθνείς σχέσεις διαφωνούν για το πώς οι ηγέτες ορίζουν αυτήν την έννοια, είμαστε απροετοίμαστοι για μια κατάσταση στην οποία ο πρόεδρος αδιαφορεί για το καλό του λαού ή του κράτους.

Η διασφάλιση ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται στην εξουσία είναι ζωτικής σημασίας για να αποκτήσει και να διατηρήσει ένα κράτος την εξουσία. Ιστορικά, τα ισχυρά κράτη αναζητούσαν τρόπους για να εντοπίζουν και να προωθούν άτομα με τα κατάλληλα προσόντα που να υπηρετούν σε θέσεις εξουσίας, ανεξαρτήτως γέννησης. Η αρχαία Κίνα είχε ένα σύστημα εξετάσεων. Ο Ναπολέων καθιέρωσε την αρχή της αξίας τόσο στην πολιτική όσο και στη στρατιωτική ζωή.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, κάποτε είχαν μια δημόσια διοίκηση που τη ζήλευαν οι πάντες, καθώς και έναν εξαιρετικά αξιοκρατικό στρατό. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκκαθαρίσει τη δημόσια διοίκηση και τα ανώτερα κλιμάκια του στρατού – μια διαδικασία που πραγματοποιείται από άτομα εντελώς ακατάλληλα για τις θέσεις που κατέχουν.

Σε μια βαθύτερη έννοια, μια υπερδύναμη πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που μπορεί να προετοιμάσει τον πληθυσμό της, και επομένως τους πολιτικούς ηγέτες της, να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλά στην Αμερική του Τραμπ, η δημόσια εκπαίδευση στερείται πόρων, τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν αντίποινα για την τήρηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και οι σχολικές βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών ακαδημιών, αδειάζουν από χρήσιμα βιβλία.

Ομοίως, η αγκαλιά της επιστήμης που τροφοδότησε την άνοδο πολλών μεγάλων δυνάμεων έχει δεχθεί επίθεση στις ΗΠΑ του Τραμπ. Παρακρατεί τη χρηματοδότηση της έρευνας με βάση την πολιτική ιδεολογία, αποθαρρύνει καταξιωμένους επιστήμονες από το να μετεγκατασταθούν στις ΗΠΑ και αμφισβητεί θεμελιώδη επιστημονικά ευρήματα, όπως η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Οπως καταδεικνύει ένα υπέροχο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα, οι κοινωνίες που πρωτοπορούν σε νέες μορφές ενέργειας ανεβαίνουν· αυτές που δεν το κάνουν, καταρρέουν. Αυτή μπορεί να είναι η πιο βαθιά αλήθεια στην ανθρώπινη ιστορία, καθιστώντας την επιλογή του Τραμπ ένα υπαρξιακό λάθος που θα επιταχύνει την ασχετοσύνη της Αμερικής και θα θέσει την Κίνα, τον κύριο αντίπαλό της και την παγκόσμια υπερδύναμη καθαρής ενέργειας, σε ισχυρότερη θέση.

Ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κυβέρνηση Τραμπ αγνοεί την τέχνη της διπλωματίας, υπέρ της «σύναψης συμφωνιών». Χωρίς αίσθηση εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει κατανόηση του τι χρησιμεύουν οι συμμαχίες. Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε πόσο πρωτόγονη είναι η προσέγγιση του Τραμπ και πόση χαρά φέρνει στους εχθρούς της Αμερικής. Αυτό μας φέρνει πίσω στο Ιράν. Στις διεθνείς αντιπαραθέσεις, μια υπερδύναμη κερδίζει τουλάχιστον μερικές φορές. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ χάνει ξανά και ξανά. Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι μια σαφής στρατηγική ήττα.

Η αυτοκτονία της υπερδύναμης που λέγεται Αμερική υπό τον Τραμπ είναι σύμπτωμα των δημοκρατικών στρεβλώσεων και ανισοτήτων που έχουν επιτρέψει μια τέτοια κοσμοϊστορική στρατηγική γελοιοποίηση. Αυτό που έκανε τις ΗΠΑ υπερδύναμη επέτρεψε και την τρέχουσα προσπάθεια αυτοκαταστροφής. Αντί να επιδιώκεται η επιστροφή στο προηγούμενο status quo, πρέπει τώρα να καταβληθούν έντονες προσπάθειες για την αναδιάρθρωση της πολιτικής των ΗΠΑ με τρόπους που θα δώσουν στους ανθρώπους μεγαλύτερη δύναμη για να δημιουργήσουν ένα πιο δίκαιο μέλλον.

Ο Τίμοθι Σνάιντερ είναι ιστορικός και κατέχει την έδρα Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής Munk στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.