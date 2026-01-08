Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε το βράδυ της Τετάρτης την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές. Η θεομηνία «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα, προκάλεσε φθορές στο στρατόπεδο της περιοχής και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου στεγάζονταν περίπου 30.000 κοτόπουλα. Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τις στέγες από τρία κτίρια και στη συνέχεια κατέρρευσαν οι τοίχοι, καταπλακώνοντας τα ζώα.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία κλεισίματος, οι ζημιές ήταν επίσης σημαντικές. Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε φθορές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στα τοιχία και στις σκοπιές, ενώ οι λιγοστοί φαντάροι που παρέμεναν εκεί μεταφέρθηκαν στα Ιωάννινα για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, στα ορεινά των Ιωαννίνων καταγράφονται έντονες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες επιχειρούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς και του Ανατολικού Ζαγοριού, ώστε να διατηρηθούν οι δρόμοι ανοικτοί και ασφαλείς για τους οδηγούς.