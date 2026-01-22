Τραγικός απολογισμός από τη χθεσινή κακοκαιρία στην Αττική, με μια γυναίκα νεκρή στη Γλυφάδα και έναν λιμενικό νεκρό στο Άστρος Κυνουρίας.

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική

Η κακοκαιρία προκάλεσ πλημμύρες, διακοπές συγκοινωνιών, ηλεκτροδότησης καθώς και πολλές επεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Στην Αττική καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, με περιοχές όπως ο Παπάγου να ξεπερνούν τα 146 χιλιοστά βροχής.

Κακοκαιρία με τραγική κατάληξη έπληξε την Αττική και την Πελοπόννησο την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για τις σφοδρές καταιγίδες. Τα σχολεία στην Αττική παρέμειναν κλειστά, το 112 ήχησε επανειλημμένα, ωστόσο δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – μία γυναίκα στη Γλυφάδα και ένας λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας – ενώ οι εικόνες από Γλυφάδα και Ραφήνα θυμίζουν σκηνές βιβλικής καταστροφής.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε νωρίς το πρωί και εντάθηκε σταδιακά. Το απόγευμα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την πρωτεύουσα. Στην Άνω Γλυφάδα, μια 56χρονη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο όχημα εξαιτίας των ορμητικών νερών.

Η 56χρονη γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν διερχόμενο όχημα, που είχε χάσει τον έλεγχο λόγω της ισχυρής ροής, την παρέσυρε και την εγκλώβισε κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πυροσβέστες την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο λιμάνι του Άστρους Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να ασφαλίσει σκάφος εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής. Ένα ισχυρό κύμα τον παρέσυρε και τον έριξε στη θάλασσα μπροστά στα μάτια συναδέλφων του. Παρά την άμεση μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας, υπέκυψε στα τραύματά του, καθώς είχε χτυπήσει στο κεφάλι.

910 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική

Συνολικά από χθες το πρωί έως σήμερα και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

– 318 αντλήσεις υδάτων

– 32 κοπές δέντρων,

– 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά. Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Εκτεταμένα προβλήματα στην Αττική

Το οδικό δίκτυο της Αττικής υπέστη σοβαρές ζημιές. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και δεκάδες οδηγοί χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη και Σαρωνικό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε πάνω από 450 κλήσεις μόνο για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων. Η σφοδρή βροχόπτωση επηρέασε και τη λειτουργία του Ηλεκτρικού και του Τραμ, ιδιαίτερα στις περιοχές Μοσχάτου και Καλλιθέας.

Στον Ωρωπό, η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ πολλοί κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Πλημμυρισμένες γειτονιές

Η κακοκαιρία προκάλεσε έντονη ανησυχία σε πολλές περιοχές της Αττικής. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, ενώ αντίστοιχη ειδοποίηση έλαβαν και οι κάτοικοι του Ασπροπύργου για την επικίνδυνη άνοδο της στάθμης στο ρέμα Αγίου Ιωάννη.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και των δημοτικών συνεργείων, αποφεύχθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες σε κατοικίες, καθώς χρησιμοποιήθηκαν σακιά άμμου και έγιναν εκβαθύνσεις στις κοίτες των ρεμάτων.

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και σχεδόν καλύφθηκαν από τα νερά, με την Τροχαία να διακόπτει την κυκλοφορία για ώρες. Παρόμοιες εικόνες σημειώθηκαν στου Ρέντη, όπου οι δρόμοι γύρω από την Κεντρική Αγορά μετατράπηκαν σε χειμάρρους και η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία υπό την καθοδήγηση αστυνομικών.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μετακινήσεις με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς το τμήμα Μοσχάτο – Καλλιθέα τέθηκε εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες λόγω συσσώρευσης υδάτων. Στο λιμάνι του Πειραιά, τα περισσότερα πλοία παρέμειναν δεμένα, με εξαίρεση δύο δρομολόγια προς Κρήτη αργά το βράδυ.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).