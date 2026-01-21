Δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα (21.1) για την Αττική, όπου βρέχει από το πρωί, ωστόσο από τις πρώτες απογευματινές ώρες τα καιρικά φαινόμενα εντάθηκαν, προκαλώντας εκτός από κυκλοφοριακά προβλήματα, με δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια και κινδύνους υπερχείλισης ποταμών και ρεμάτων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου η κατάσταση στον Ιλισό έχει φθάσει σε οριακό σημείο, με τις Αρχές και τους κατοίκους που ζουν στις δύο πλευρές του ποταμού να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ανησυχία επικρατεί και στους κατοίκους και επαγγελματίες πέριξ του Κηφισού, καθώς εκτός από τον όγκο του νερού που κατεβαίνει στο ποτάμι, τροφοδοτείται και από τα νερά του Ποδονίφτη, ο οποίος υπερχείλισε. Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκονται οι Αρχές και οι κάτοικοι και στον Άγιο Δημήτριο, όπου τα νερά στο ρέμα της Πικροδάφνης φούσκωσαν και υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ζημιές σε παραρεμάτιες ιδιοκτησίες.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στις συνήθεις σε αυτές τις καταστάσεις περιοχές, όπως πέριξ του σταθμού του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στον Άλιμο, στην Χαμοστέρνας, στην Πειραιώς, στην Σπύρου Λούη στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος -κυρίως- της Γλυφάδας, στον Ασπρόπυργο, την Βάρη, τη Νέα Μάκρη και άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Δείτε βίντεο από περιοχές με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα:

Πέραμα και Κερατσίνι