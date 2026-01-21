Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ, που θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα και σήμερα Τετάρτη (21.1), με ισχυρές βροχές, έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι βροχές, οι χιονοπτώσεις και οι άνεμοι που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια έως το βράδυ. Πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται στις Σποράδες το απόγευμα, ενώ τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Παράλληλα, εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα του 112 σε κατοίκους της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.

Στην Αττική παρά τις προειδοποιήσεις η εξέλιξη της κακοκαιρίας από το πρωί της Τετάρτης ήταν ήπια, καθώς όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης στην εκπομπή Live News, η κακοκαιρία στην Αττική δεν έχει κάνει ακόμα αισθητή την παρουσία της, με όλες τις προβλέψεις να αναφέρουν, πως θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες και ο όγκος νερού που θα πέσει, θα είναι πολύ μεγάλος.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, που επιθεώρησε στο ρέμα της Πικροδάφνης και στις εκβολές του Ιλισού και του Κηφισού, είπε: «Αναμένουμε ένταση του φαινομένου, έχει μετακινηθεί η ώρα έναρξής του. Κρατάμε μέχρι τώρα, ειδικά στα σημεία που είχαμε έντονο πλημμυρικό κίνδυνο».

Νωρίτερα, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκαν στην οδό Ειρήνης στη Νέα Μάκρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Η κυκλοφορία διακόπηκε στο τμήμα από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου και των τεχνικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα προσωρινά σήματα και οδηγίες.

Στο Περιστέρι ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου. Το δέντρο βρήκε μόνο στο μπροστινό μέρος το ΙΧ και προκάλεσε περιορισμένες φθορές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Περίοικοι ανέφεραν, ότι ένα δευτερόλεπτο πιο μετά το δέντρο θα είχε πέσει πάνω στο αμάξωμα.

Εικόνες που κατέγραψε ο φακός του Orange Press Agency από το ρέμα του Ποδονίφτη είναι εντυπωσιακές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το λεκανοπέδιο είχε ως αποτέλεσμα να «φουσκώσουν» τα νερά του χειμάρρου. Το βίντεο αποτυπώνει την ορμή του νερού λίγο πριν αυτό καταλήξει στον Κηφισό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ρέματος σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

Η περιοχή πέριξ του σταθμού του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε μια απέραντη λίμνη μέσα σε λίγη ώρα. Αποτέλεσμα ήταν, να δυσκολευτούν όσοι ήθελαν να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν στους συρμούς, καθώς θα έπρεπε να μπουν στο νερό σχεδόν ως το γόνατο, όπως φαίνεται από τις εικόνες που κατέγραψε ο φακός, καθώς αυτή τη φορά δεν επιστρατεύτηκε το… κλαρκ, που στην προηγούμενη κακοκαιρία μετέφερε τους πολίτες από την μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, στην έξοδο από τον σταθμό, έχοντας γίνει viral.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πλημμυρικών φαινομένων

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της Αττικής, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή και έχουν προκαλέσει συσσωρεύση υδάτων.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Στην οδό Πειραιώς , από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου .

, από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του . Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη , από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά .

, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του . Στη συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας , στην περιοχή του Κερατσινίου .

, στην περιοχή του . Στην οδό Ημέρου Πεύκου , στη θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων .

, στη θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των . Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση , από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά .

, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του . Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Δείτε live την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων:

Ανοιχτά τα σχολεία την Πέμπτη στην Αττική αποφάσισε η Περιφέρεια

Κανονικά θα λειτουργήσουν την Πέμπτη (22.01) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα. Την Τετάρτη οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Λίγο μετά τις 17:00 τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο της Αττικής εντάθηκαν, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα αρκετές κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για όλη την Αττική 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και 50 για αντλήσεις υδάτων.

Στο μεταξύ σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι τις 17:20 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (130.2 mm), στα Δίδυμα Αργολίδας (116.6 mm), στις Σπέτσες (110.2 mm), σε Σκάλα και Στεφανιά Λακωνίας (95.4 και 74.6 mm αντίστοιχα) καθώς και σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου (88.2 mm), Βλυχάδα Αττικής (76 mm) και Σαλαμίνα (75.4 mm).

Επί ποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς όπως αποφασίστηκε χθες σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, βρίσκονται από το πρωί σε Κηφισό και Ιλισό πραγματοποιώντας περιπολίες και εποπτεύοντας τη στάθμη του νερού των ποταμών.

Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Γραμματικό Αττικής, ένας οδηγός χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων για να απομακρυνθεί από το όχημά του, λόγω καθίζησης του εδάφους από την έντονη βροχόπτωση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο παρέχοντας βοήθεια στον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έχουν τεθεί 6 περιφέρειες και συγκεκριμένα οι Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου.