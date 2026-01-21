Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας από το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη (22/1/26)

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Με απόφαση του Δημάρχου, και με γνώμονα την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αναστέλλεται η λειτουργία του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας την Ρ Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν και την περιοχή .

Δήμος Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής, αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης και την Πέμπτη 22-1-2026. Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ. Δήμος Δομοκού

Με την υπ’ αριθμ. 10/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΤΔΩ9Α-ΓΚΡ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, κ. Χαράλαμπου Λιόλιου, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτη Νάνου, κλειστά θα είναι και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο λίμνης Πλαστήρα, τα οποία λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση & παγετός) που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου.

Δήμος Ρόδου

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστές από σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους εργαστηρίων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 16:00.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 έως και αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου -σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- και βάσει της σχετικής σύστασης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβουλίου Παιδείας Νίκου Περιβολάρη, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των παιδιών, λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δήμος Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Μεσολογγίου

Με νεότερη απόφαση Δημάρχου (172/2026), αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων

Α) 2ο Λύκειο Μεσολογγίου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μεσολογγίου και 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Β) Λύκειο Ευηνοχωρίου, Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου και Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου για τις ημέρες Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Η απόφαση ελήφθη λόγω αναγκαιότητας αποκατάστασης των ζημιών, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων, και για την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των παιδιών και του προσωπικού.

Δήμος Άργους Ορεστικού

Με απόφαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, την Πέμπτη 22/1/2026, τα σχολεία Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθώς και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τη δεύτερη διδακτική ώρα (09:00).

Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ μεα, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Δυτικής Σάμου

Με απόφαση Δημάρχου, αφού ελήφθη υπόψη η πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την Τετάρτη 21.01.2026, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης στον Δήμο Δυτικής Σάμου (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

Στις περιοχές όπου έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex), όπου αυτό είναι εφικτό.

Σε περιπτώσεις που η τηλεκπαίδευση δεν καταστεί δυνατή, το υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι της μη ενεργοποίησής της και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.