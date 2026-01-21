Η Ελλάδα θα βρεθεί υπό κακοκαιρία για 36 ώρες, με ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονες χιονοπτώσεις και ανέμους έως 10 μποφόρ, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Η Αττική είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με ραγδαίες βροχοπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι Αρχές έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ στις 10:00 το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για το επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ήδη τη χώρα τις επόμενες ώρες, με ισχυρές καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Για 36 ώρες η Ελλάδα θα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις έντονες χιονοπτώσεις και τους ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 10 μποφόρ. Το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Η Αττική τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ραγδαίες βροχοπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Άλλωστε, στις 10:00 το πρωί ήχησε το 112 για την Αττική. Σε αυτό γίνεται σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις απολύτως αναγκαίες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Καθίζηση σημειώθηκε στο ρέμα της Πικροδάφνης εξαιτίας της βροχόπτωσης που εκδηλώνεται από το πρωί της Τετάρτης. Το ρεύμα έχει υποστεί καθίζηση περίπου 5 μέτρων. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του δήμου Αγίου Δημητρίου, ενώ στο σημείο έχουν τοποθετηθεί τσουβάλια ώστε να μη περάσει νερό προς τις πολυκατοικίες.

Σε «κόκκινο» συναγερμό τίθενται επίσης οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνιστάται περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Δείτε Live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Μήνυμα του 112 εστάλη σήμερα σε κατοίκους της Βοιωτίας και της Εύβοιας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις περιοχές από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί σήμερα, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο ενώ κατά τόπους θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα – βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)

Διαβάστε επίσης:

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Ήδη από το πρωί βρέχει στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα ενώ την Τρίτη αποφασίστηκε να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε όλο τον νομό.

Ειδικότερα αποφασίστηκε ότι κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική -τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση- μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ. Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα. Σημειώνεται ότι με εντολή τού περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία: Ξεκινά να φουσκώνει ο Ιλισός

Ξεκινά σταδιακά η κακοκαιρία να επηρεάζει την Αττική από τα δυτικά του νόμου, με τους μετεωρολόγους να επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στον Ιλισό η στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια.

«Από σήμερα το πρωί, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πέντε περιφέρειες της χώρας μας —ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής— έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. ​Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, και σε διάρκεια αλλά και σε ένταση.

Αυξημένη είναι η στάθμη και του Κηφισού από το μεσημέρι λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν τον νομό. Η στάθμη αυτή τη στιγμή δεν εμπνέει ανησυχία, όμως εκφράζονται φόβοι για την περίπτωση που «κατεβάσει» πολύ νερό και τα φαινόμενα διαρκέσουν ώρες.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω καιρικών φαινομένων

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από σήμερα Τετάρτη, 21/01 το πρωί, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

2. Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

3. Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

4. Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Χιόνι στα ορεινά χωριά της Λαμίας

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, χιονίζει από το πρωί και στα ορεινά χωριά της Λαμίας, όπου το χιόνι σε κάποια από αυτά έχει ξεπεράσει τα 30 εκατοστά, όπως η Παύλιανη, το Κουμαρίτσι, το Ελευθεροχώρι, ενώ στα 20 εκατοστά έχει φτάσει το χιόνι στο Καλαμάκι και σε άλλες ορεινές κοινότητες.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στη Στερεά

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώθηκαν το πρωί (08:15’) της Τετάρτης 21/1, μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Νομός Ευρυτανίας

Διακοπή κυκλοφορίας, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 12η χ/θ έως την 25η χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου – Φουρνάς- Καρδίτσας λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 12η χ/θ έως την 24η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας.

Από την 25η χ/θ χ/θ έως την 48η χ/θ χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου – Φουρνάς- Καρδίτσας.

Από την 8η χ/θ έως την 35η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Στενώματος – Δομιανών.

Από την 8η χ/θ έως την 33η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.

Από την 6η χ/θ έως την 13η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου -Χιονοδρονικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από την 5η χ/θ έως την 8η χ/θ της Π.Ε.Ο. Καρπενησίου – Λαμίας.

Από την 6η χ/θ έως την 8η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας.

Από την 5η χ/θ έως την 10η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου.

Από την 4η χ/θ έως την 8η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας.

Από την 35η χ/θ έως την 45η χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου-Προυσού-Αγρινίου.

Νομός Φθιώτιδας

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 17,100η χ/θ έως την 46,900η χ/θ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρεώς οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων από την 02:40 ώρα της 21-01-2026.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 59η χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου.

Από την 52,000 χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Ε.Ο. Λαμίας –Καρπενησίου.

Από την 43,000 χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου.

Νομός Φωκίδας

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Στην Επ.Ο. Γραβιάς-Καλοσκοπής.

Υπενθυμίζεται ότι, για το σύνολο του οδικού δικτύου των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Κοζάνη: Χιονίζει από τα ξημερώματα στη Δυτ. Μακεδονία – Πού χρειάζονται αλυσίδες

Από τα ξημερώματα χιονίζει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, από τις ακριτικές Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά κι από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη. Το χιόνι, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά πάνω από τα 1350 μέτρα έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Από τις 04:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καρδίτσα: Πάνω από 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι

Έντονη χιονόπτωση πλήττει το ορεινό τμήμα του Δήμου Μουζακίου στην Π.Ε. Καρδίτσας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος. Στην περιοχή πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου», το ύψος του χιονιού έχει ξεπεράσει τους 30 πόντους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του Δήμου Μουζακίου βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, προχωρώντας σε καθαρισμό του οδικού δικτύου ώστε να παραμείνει ανοιχτό και ασφαλές για τους οδηγούς.

• Να φέρουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στις ορεινές περιοχές.

• Να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Σκρέτας, τόνισε ότι η κακοκαιρία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο απολύτως αναγκαίο. Για κάθε πληροφορία ή ανάγκη, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου στα τηλέφωνα: 2445350109, 6971641227 και 6985121644.

Χιόνια στα ορεινά της Θεσσαλονίκης

Χιόνι στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έφερε το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του φετινού χειμώνα, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά από τα ξημερώματα. Ένα λεπτό στρώμα χιονιού κάλυψε τα ορεινά της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, που συνήθως πλήττεται πρώτος από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα υπό τον συντονισμό του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν στους δρόμους, ενώ τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Παράλληλα, έχει αποσταλεί ενημερωτικό sms στους δημότες με οδηγίες για ασφαλείς μετακινήσεις και υπάρχει επάρκεια αλατιού για την αντιμετώπιση του παγετού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Χιονόπτωση σημειώθηκε επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου και σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επικρατεί βροχή, με τη θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έπεσε στο μηδέν.

Κλειστά σχολεία λόγω παγετού

Η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφάσισε το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ για σήμερα, εξαιτίας του χιονιού, του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως στη Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα, τη Νάουσα, τη Βέροια και χωριά της Πέλλας, ενώ στη Σαμαρίνα Γρεβενών σημειώθηκε χιονοθύελλα. Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Θυελλώδεις άνεμοι 10 Μποφόρ στη δυτική Ελλάδα

Με ριπές 130 χιλιομέτρων την ώρα η Πάτρα μετρά καταστροφές, μεταδίδει η ΕΡΤ. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι έγινε γωστό ότι κανονικά διεξάγεται, πλέον, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Ειδικότερα, η «Γέφυρα ΑΕ» ανακοίνωσε «την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών που ήταν σε ισχύ λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών και των θυελλωδών ανέμων».

Η γέφυρα Ρίο – Αντίρριο ήταν νωρίτερα κλειστή με αποτέλεσμα πολλές νταλίκες να είναι ακινητοποιηθούν. Επίσης, νταλίκα αναποδογύρισε στον κόμβο της Εγλυκάδας ενώ κατέρρευσε βιτρίνα 25 μέτρων επί της οδού Κανελλοπούλου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δένδρων και αντικειμένων για ζημιές σε αυτοκίνητα.