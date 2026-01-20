Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης (21/1) έως το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, υπό την προεδρία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συνεδρίασε και αποφάσισε την ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως Πέμπτη για τις πληττόμενες Περιφέρειες.

Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ), ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες στις περιοχές που πλήττονται.

Λίγη ώρα μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Παράλληλα, από τις αποφάσεις δεν εξαιρούνται τα σχολεία της Αττικής, η λειτουργία των οποίων επηρεάζεται για την Τετάρτη (21/1).

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ραγδαιότητα, εν δυνάμει επικίνδυνες για πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής:

«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.

Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά.

Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026, όπως αναφέρει σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φανομένων η ΕΜΥ.

Σε αυτό επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά η κακοκαιρία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα: Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ γ. στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας) β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ. Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο. Τι περιμένουμε από την Πέμπτη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου: Βροχές, καταιγίδες και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας Την Πέμπτη, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά έως και το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ωστόσο με νοτιοανατολικούς 7 με 9 μποφόρ το πρωί σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά. Τι λένε Κολυδάς και Καλλιάνος Σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Κολυδάς αναφέρει, ότι «από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από τη Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη». Επισημαίνει επίσης, ότι «ήδη η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο για σχετική προειδοποίηση, καθώς στη γενική της πρόγνωση αναφέρεται για επικείμενη “επιδείνωση του καιρού”». 🎯Η ΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ✅ Έχουμε ήδη εξηγήσει γιατί οι πολύ ψυχρές και ξηρές μάζες που ήρθαν από τα ΒΑ δεν είναι ικανές να προκαλέσουν αξιόλογο υετό (βροχές και χιονοπτώσεις) στην περιοχή μας. Αντίθετα , από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό… pic.twitter.com/u8FHCLO1BA — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 18, 2026 Η πρόγνωση Καλλιάνου Ο Γιάννης Καλλιάνος απ’ την πλευρά του προειδοποιεί σε ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού, ότι «τα έντονα φαινόμενα θα έρθουν από την Τρίτη το βράδυ, όταν η υγρασία συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος». Όπως αναλύει στη συνέχεια «μέχρι και την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα στη χώρα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο (κατά τόπους παγετός), με λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό που, από Μετεωρολογικής άποψης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σταδιακά θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Προφανώς και δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, απλά δεν το συναντάμε πολύ συχνά κάθε χρόνο. Σε ποιες πόλεις θα ρίξει χιόνια Πόλεις με πιθανότητα να χιονίσει την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, είναι η Κοζάνη, η Καστοριά, η Φλώρινα, τα Γρεβενά, η Έδεσσα, η Βέροια, η Κατερίνη, το Κιλκίς, η Θεσαλονίκη, η Λάρισα, ο Βόλος, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα.