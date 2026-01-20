  • Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης (21/1) έως το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.
  • Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, υπό την προεδρία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συνεδρίασε και αποφάσισε την ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως Πέμπτη για τις πληττόμενες Περιφέρειες.
  • Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ), ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες στις περιοχές που πλήττονται.

Συναγερμό έχει σημάνει η επερχόμενη κακοκαιρία που θα χτυπήσει τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης (21/1) και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Λίγη ώρα μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

  • Αττικής
  • Πελοποννήσου
  • Στερεάς Ελλάδας
  • Θεσσαλίας
  • Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Παράλληλα, από τις αποφάσεις δεν εξαιρούνται τα σχολεία της Αττικής, η λειτουργία των οποίων επηρεάζεται για την Τετάρτη (21/1).

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ραγδαιότητα, εν δυνάμει επικίνδυνες για πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής:

«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.

Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά.

Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026, όπως αναφέρει σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φανομένων η ΕΜΥ.

Σε αυτό επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά η κακοκαιρία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

